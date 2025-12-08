朱孝天被踢出F4開撕！他揭關鍵原因 輸在「不懂分寸」

F4合體名單沒有朱孝天，他也在今日正面回應。（圖／翻攝自阿信臉書、朱孝天微博）





男團F4合體掀起各界關注，不僅推出新歌，接下來還會舉辦演唱會，不過合體名單獨漏成員朱孝天，他缺席的原因也引發不少揣測，朱孝天也在今（8）日正面回應，直接點名相信音樂高層「抹黑、潑髒水」。對此，也有人直言朱孝天輸在「不懂分寸」。

朱孝天老婆韓雯雯曾開直播表示，為了F4的合體，朱孝天在一個月瘦下15公斤，原本滿心期待，但最後卻沒能一起站上舞台。對此，網紅「冒牌生」有感而發，「可遺憾的是，他努力的方向，沒有對齊整個團隊的節奏。他說出口的話，踩到了演出的底線。」

冒牌生進一步點出朱孝天的關鍵問題，「直播爆料，是他自己說的；不認同F4，是他自己講的；拒絕參與，是他親口承認的。」尤其是在團體中，「自由」這件事情，本來就有邊界，「努力很珍貴，但努力不代表可以不顧規則；情懷很動人，但情懷不代表可以任性發言。」

冒牌生坦言，朱孝天就像是在人生中會遇到有才華、有態度、有話直說，但最後卻輸在「不懂分寸」的人，「所以不是命運不夠善待他，而是他一次次在公開場合，用真話換來掌聲，卻也賠掉了與人同行的默契。」



