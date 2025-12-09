朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

娛樂中心／黃韻璇報導

F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。

針對自己「被退出」F4，朱孝天8日首度公開回應此事，直接點名相信音樂主管艾姐（謝芝芬），表示對方起初打著「集結青春回憶」的名義促成F4重聚，如今卻對他抹黑、潑髒水，心寒喊話：「妳的目的既然已經達成，希望妳好好把這次的演出、演唱會做好。那我就回到自己該做的事，麻煩妳高抬貴手一下吧。」

「實話律師」蘇文俊就在Threads上分享對此事的看法，對於朱孝天的回應，他認為翻譯完就是，「我是F4，我拒絕你條件之後，你應該按照我想要的條件給我，怎麼可以就這樣算了呢？再給你一次機會，快點來找我配合」。

蘇文俊表示，以談判的角度來看，就是「他高估自己的重要性，也誤判相信音樂一定要湊集F4的決心」，所以誤認自己有很多籌碼，結果玩崩了，現在才急著喊話想要加入，然而大概沒機會了。蘇文俊提到，其他F3訪談給人感覺合體就是一個敘舊，讓粉絲開心而已，沒有什麼太多算計，直言「就他一個在兩岸都是F4裡人氣最低的人在那邊各種意見，被捨棄也是剛好吧！」

