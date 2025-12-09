朱孝天被踢出F4！機場「狠瞪粉絲」翻白眼全被拍 網怒：瞧不起誰

娛樂中心／綜合報導

男團「F4」言承旭、吳建豪、周渝民近日啟動全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」，並攜手五月天阿信、周杰倫推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，然而成員朱孝天卻被排除在外，內幕引發網友臆測。如今傳出日前有粉絲在機場偶遇朱孝天，興奮地向偶像打招呼，卻疑似遭到冷臉回應，朱孝天不僅態度冷漠，甚至疑似翻白眼，令不少網友看傻眼。

朱孝天在機場對粉絲態度冷淡。（圖／翻攝自微博）

朱孝天7日在機場被粉絲偶遇，畫面中他身穿藍色大衣、戴著口罩，面對粉絲熱情打招呼，朱孝天反應冷淡，全程不發一語，影片中還隱約能看到他用斜眼看粉絲。相關畫面曝光後，不少網友傻眼痛批：「一臉瞧不起誰的樣子，不知道高傲什麼」、「真的是微笑示意都不會，怪不得被踢出局」。

朱孝天指控相信音樂高層潑髒水。（圖／翻攝自微博）

先前有消息指出，朱孝天因多次在直播中透露新歌、巡演規劃，被認為「暴雷」過多，遭經紀公司排除在F4之外。不過朱孝天昨（8）日首度公開回應此事，強調與相信音樂之間並無任何合約存在，除了表示自己是「被退出」，還點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，而相信音樂對此表示「不予回應」，令外界霧裡看花。

