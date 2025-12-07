朱孝天被踢出F4？阿信「1句話藏玄機」點燃合體希望

娛樂中心／張予柔報導



男團F4將於12月19日至22日在上海舉行「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，然而四位成員中僅有言承旭、吳建豪與周渝民現身名單，朱孝天卻意外缺席，連新歌的演出陣容中也不見他的身影，加上朱孝天接連在直播中透露內部狀況，再度引發不合傳聞。就在外界議論紛紛的時候，五月天主唱阿信昨（6）日發表的生日感言，卻似乎留下關鍵伏筆，讓粉絲看見一線希望。









朱孝天遭「踢出F4」有望逆轉？阿信生日感言「1句話藏玄機」暗示：還有機會

阿信的生日感言疑似留伏筆，「也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花」被視為暗示未來仍有望看到F4全員到齊再度同台。（圖／翻攝自IG＠ashin_ig）

阿信昨（6）晚迎來50歲生日，以「我已走到兒時的遠方」為題，在社群平台分享心境。他將此次與F4合唱新歌、共同舉辦演唱會形容為「瘋狂的事」，感嘆這次的合作雖然和當初設想的不同，但人生本來就充滿不完美。他強調，自己會持續努力，「也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花」短短一句話，被視為他仍未放棄促成四人再度同台的暗示。

朱孝天遭「踢出F4」有望逆轉？阿信生日感言「1句話藏玄機」暗示：還有機會

F4曾在五月天大巨蛋驚喜合體，耗時兩年促成，如今朱孝天（右4）缺席新合作，再度掀起外界討論。（圖／翻攝自IG＠ashin_ig）

根據《三立》報導，阿信曾透露今年7月F4在五月天大巨蛋演唱會驚喜合體，並非偶然，而是團隊花了整整兩年時間溝通、籌備才順利完成。當時他們演唱了《流星花園》主題曲〈流星雨〉，掀起滿場回憶殺，如今F4即將再度合作演唱會與推出新歌，朱孝天卻沒有參與其中，使得外界重新燃起討論。









