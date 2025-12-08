朱孝天被退出F4演唱會! 發聲揭退團內幕怒槓相信音樂

生活中心／陳佳侖 、嚴文謙 台北報導

日前相信音樂釋出，周杰倫、阿信、言承旭、吳建豪、周渝民，五人一起拍攝的新歌MV，引發熱烈迴響，隔天更加馬宣佈，將在上海開唱，但不論演唱會或是歌曲MV，都不見朱孝天身影，被外界F4合體破局，對此，朱孝天今天錄影片怒槓相信音樂高層，單方與他切斷聯繫，更喊話停止對他抹黑、潑髒水。

歌曲 "恆星不忘ForeverForever"：「ForeverForever，無論你走到哪，也要在同一片天空下發光。」

超夢幻組合，吳建豪、周渝民、言承旭與周杰倫、阿信，合體推新歌"恆星不忘"，歌曲上獻隔天更宣布，將在上海開唱，但不論是MV或是演唱會，都不見朱孝天身影。

吳建豪、周渝民、言承旭與周杰倫、阿信合體。（圖／相信音樂）朱孝天妻子 韓雯雯：「整整瘦了30斤15公斤，想有一個好的狀態，能夠給大家展示，這段時間就突然一下，莫名其妙的，我就鋪天蓋地的一些，對他一些黑他謾罵造謠的，一些事情就全都來了。」

朱孝天妻子心疼表示，為了能與F4合體，朱孝天一個月內瘦了15公斤，沒想到卻是換來這樣的結局，事後朱孝天也親自發影片揭開退團內幕。

藝人 朱孝天：「從我正式拒絕他們三個要求之後，相信音樂就單方面切斷了，跟我所有的聯繫，其實我跟大家是一樣的，我也是透過這些事情，才知道我自己是被退出，到這件事情之外的。」

表示自己也是看報導才得知，沒有被邀請，看得出內心很不是滋味，甚至還直接點名相信音樂高層。

朱孝天妻子韓雯雯直播抱屈。（圖／抖音）

藝人 朱孝天：「相信音樂的艾姐，就是你現在做的這個事情，我不大理解，就是說如果你有不喜歡我，或是你覺得我，不適任於這次的演出，我覺得你是可以直接告訴我的，然後我們可以有一個配合嘛，就是你沒有必要用這種，就是抹黑啊潑髒水的一個方式。」

怒槓相信音樂，認為自己不該被排除在外，但也對另外其他團員的選擇表示祝福，最後也不忘態度放軟，喊話若還有需要，隨時開放溝通，還是渴望能與團員們一起站上F4的舞台。

