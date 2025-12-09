朱孝天被退出F4「求高層別抹黑」 五月天經紀人罕見發聲

今年7月五月天登上台北大巨蛋，甚至還在最後一天請來驚喜嘉賓F4合體，獻給粉絲滿滿回憶殺。未料，之後促成F4復出開演唱會過程中，「F3」頻傳出和朱孝天意見不同調，甚至在最後新曲MV中完全不見朱孝天的影子。昨(8日)朱孝天透過影片表示自己是被退出、單方面斷聯，甚至喊話要相信音樂高層放過他、別再抹黑，對此，五月天經紀人洪慧真昨也意味深長地在Threads上疑似回應此事。

五月天經紀人洪慧真在Threads上擁有1萬多名粉絲，昨在朱孝天發影片後，經紀人沒指名道姓，僅發文「請回頭看看自己先唷～」，並加上有點傻眼的表情符號，另一位內部人員回應：「那個自己他只想自己的流量」；其他網友則回：「包姐，請把妳那個只有三歲的同學先綁在椅子上，別讓他拿手機，那個陳同學是說他本人可以，但說到他身邊的人就會忍不住的，連妳這麼低調的都忍不住了，相音真的犯太歲」、「只有F3也很好！請三歲的同學好好的組樂高不要讓他拿手機」、「辛苦你們兩年的努力了」、「我真的覺得我的大巨蛋尾場有了污點」、「拜託拉著最帥滅火員，不要讓他出來」。

朱孝天先前在直播中被網友問F4是否即將推出新歌？他回應這問題非常好，接著滑起手機說：「有，我的部分已經試唱，我試唱了兩首，但我不能跟你們分享，因為這個還沒有出來」，也說如果要開演唱會的話，F4得再出一張專輯，他們正往這方向邁進，接著被旁邊的人說「你別再劇透」。

未料不久後，知情人士透露由於朱孝天「無法掌控」，一切先都暫停，錄完合體歌曲後就暫時沒請他錄獨唱歌曲，先以言承旭、周渝民與吳建豪3人分別錄唱獨唱歌曲的進度為主。近日F3加五月天阿信、周杰倫合作的新歌推出，確定「隱身」朱孝天，昨朱孝天點名相信音樂高層「艾姐」說：「如果妳不喜歡我，或覺得我不適任演出，可以直接告訴我，我一定會配合」，並呼籲對方不要再抹黑他，「你的目的既然已經達成了，那就希望你好好做這次演出也好、演唱會也好，那我就回歸到自己該做的事情就好了，麻煩你高抬貴手一下吧」。

