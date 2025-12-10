朱孝天被退F4槓高層！副教授解讀心態「羨慕嫉妒恨」

朱孝天被退出F4。(石智中攝)

藝人朱孝天未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民的新歌，全新巡演也被排除，讓他8日親自拍影片說明被退出F4的內幕，自認遭相信音樂高層艾姐（謝芝芬）抹黑、潑髒水。對此，文化大學大眾傳播系兼任副教授謝國安，發文分析朱孝天的心態。

謝國安9日透過臉書表示，朱孝天近期種種的操作，其實就是反映「羨慕嫉妒恨」的心態，「再怎麼樣，言承旭、周渝民、吳建豪都混得比他好太多。所以這次相信音樂找他做F4合體，就在那邊擺架子，一副我不是很在乎的樣子。內心OS其實是，『沒有我就不叫F4，看你們怎麼辦下去。』」

沒想到，相信音樂真的獨漏朱孝天，找來周杰倫、五月天阿信與F3合作新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉。謝國安忍不住虧朱孝天：「你就真的可割可棄。再出來唉，就沒意思了。」網友紛紛留言附和：「就是一種用自大掩飾自卑的心態...」、「結果是Forgot」、「擺架子也要看自己的能力到哪裡」。

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、五月天阿信將在上海開唱，朱孝天確定不參加。（相信音樂提供）

回顧朱孝天8日的說明，他表示跟唱片公司沒有任何的合約，在拒絕對方3個要求後，就被斷聯繫，事後才知道自己被退出F4。朱孝天無奈外界出現對他誤解的傳言，向艾姐喊話：「你的目的既然已經達成了，那就希望你好好做這次演出也好、演唱會也好，那我就回歸到自己該做的事情就好了，麻煩你高抬貴手一下吧。」對此，相信音樂則表示「不予回應」。

