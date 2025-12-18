朱孝天被F4除名！推手柴智屏覺得不可思議直言：荒謬又不尊重原創

朱孝天表示，他成立新公司了。（翻攝朱孝天小紅書）

男團F4近期合體演唱會話題持續延燒，掀起朱孝天被排除在外的爭議。曾打造台版「流星花園」的偶像劇教母柴智屏17日出席台灣服飾設計師協會主辦的「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」活動時，正面回應此事：外界以「退團」、「F4 變F3」形容事件相當荒謬，也對原作漫畫相當不尊重。

久違的F4合體，在五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」獨漏朱孝天。有消息指出，朱孝天因多次在直播中不慎透露新歌、巡演規劃，被認為「暴雷」過多，因此遭經紀團隊排除在25週年巡演之外，甚至傳出他與相信音樂高層撕破臉。稍後朱孝天的大陸妻子回應，朱孝天後來也正式回應，並提到即將成立新公司的其他發展。

柴智屏17也表示自己的看法，從2001年就認識朱孝天「他的個性到現在其實沒有改變，確實比較衝動，也不太懂世故。如果已經答應要上台，卻又在直播中先把事情說出來，對其他人來說確實是不尊重。」

外界也關心柴姐是否有機會促成F4再度完整合體，柴智屏語氣保留，表示：「我其實沒有這個打算。我們是因為拍戲認識，有很多美好的回憶，但他們要不要再合作，真的不是錢的問題，而是彼此已經沒有共同的目標。」

柴智屏表示：「F4是劇中的角色，一直都不是一個真正的團體。因朱孝天沒有受邀，就被寫成『退團』，這樣的說法非常荒謬。少了一個人就說F4變F3，其實是很不尊重漫畫原作者的。」柴智屏當年一手打造「流星花園」，成功捧紅台灣F4團體，成為近日話題的焦點。