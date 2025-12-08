朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水

F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他今（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話。

朱孝天表示，自己和相信音樂沒有任何合約，他拒絕了對方開的三個要求後，就被單方面切斷聯繫，接下來就出現關於他洩密導致合體延期、忍痛割捨他的傳聞，後來他也是看新聞才知道自己被退出相關活動。

朱孝天認為，F4是乘載一代人記憶的符號，「從來不是一個以合約企定而成的團體，我們之間其實不存在著誰必須要捆綁著誰，才能去做事情、去演出。對於他們三位的選擇，我其實是表示理解，每個人都能有自己的選擇，並且獻上我的祝福，希望他們這次演出能順利。」希望哪天四人意向一致時，就能帶來一場真正的「青春售後服務」。

最後朱孝天突然向相信音樂高層喊話，「如果你有不喜歡我，或是覺得我不適任於這次演出，你可以直接告訴我，我們可以有個配合，沒有必要用這種抹黑、潑髒水的方式。我不大理解是你希望我做什麼，是希望我跟你展開一場罵戰，還是希望我暴跳如雷、感覺懊悔，然後趕快去跟你道歉，希望自己再被納入這次演出嗎？我沒有這樣子的想法。」並指出對方當初提出合體的初衷是集結大家年少美好的回憶，但現在對方也沒有做到，至於他從頭到尾都抱持開放態度，願意溝通討論，「希望你高抬貴手了」。