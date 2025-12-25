朱孝天親揭隱疾自爆大巨蛋「假唱」網不領情開轟

朱孝天開酸五月天阿信講場面話。(圖／吳松翰攝)

五月天阿信日前與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，在上海展開數場演唱會，結束後除了發文感謝F3，還不忘提及朱孝天，卻遭朱孝天開酸是講「場面話」。如今微博瘋傳數張對話截圖，內容只見朱孝天爆料在台灣及北京鳥巢演出都是「假唱」，引發網友熱議。

阿信替補朱孝天空缺，和F3連續數場舉辦《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，他表示為了讓F4重組，用盡所有時間與能力，可惜仍不是眾人最期待的畫面，接著向所有人致謝時，還不忘特別提到朱孝天，卻被朱孝天開酸：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧」，一席話惹怒眾多網友，認為朱孝天做人相當「沒格局」。

朱孝天自爆在台北大巨蛋及北京鳥巢都是「假唱」。(圖／微博)

如今風波還未平息，微博瘋傳朱孝天在VIP群組裡面爆料唱歌時會跑調(走音)，原因在於自己的耳朵會「噪性傷害」，導致持續性的耳鳴。對於自己說的是否屬實，他表示在網路上的影片都可以佐證，即便如此，他還是堅持「開全MIC」演唱，在於絕對不能夠欺騙消費者，接著再次爆料：「我在台北小(大)巨蛋和北京鳥巢，其實都跑調了，但是放出來的視頻裡都聽不出來，大家可以琢磨一下」。

朱孝天爆料完之後，還要求粉絲截圖流傳出去，此舉再次引發網友怒火，紛紛留言開轟：「自己唱得難聽不得不被修音還好意思出來說？沒工作的人別造謠有工作的人了」、「人品可見高低」、「感覺他瘋了」、「真的死命要蹭」、「自己沒本事巡演，還想要怪誰」、「體面一點吧，不然只會被看笑話」。

