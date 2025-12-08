朱孝天親揭「被退出F4」內幕 點名相信音樂：麻煩高抬貴手
言承旭、吳建豪、周渝民12月5日與周杰倫、「五月天」阿信推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，「F3」、阿信也將於12月19、20、21、22日在上海展開「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，被獨漏的朱孝天今（12╱8）透過影片談及「被退出」的內幕，還點名相信音樂營運長人艾姐（謝芝芬）：「麻煩妳高抬貴手一下吧！」
韓雯雯日前在直播中透露老公朱孝天為了「F4」合體1個月狂「瘦15公斤」，心疼地說：「莫名其妙地撲天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了。」而他今親上火線表示：「最近網路上的傳言確實有點混亂了，所以我決定在這邊還是做出一些回應。」
朱孝天表示和相信音樂沒有簽任何合約，「我們一直以來都是以一個談論意向的方式，包括我前一陣子跟大家在網路上分享的也都是我們在談的部分意向」。接著透露幾個月前正式拒絕對方3個要求後，「相信音樂那邊就單方面的切斷了跟我所有的聯繫，接著就出現了因為我洩密要延期、因為我洩密最終要忍痛割捨我這些所謂的新聞點」。
接著朱孝天說自己跟外界一樣，「我也是透過這些事情才知道我自己是被退出這件事情之外的，所以說這1次的這個活動呢我肯定是不會去參與了」。坦言雖然有一些遺憾，但是還是要跟大家講清楚，希望大家能明白。
再者，朱孝天覺得「F4」是一個承載了一代人記憶的符號，「但是他從來都不是一個由合約去契訂而成的團體，我們之間其實不存在著誰必須要綑綁著誰才能去做事情、去演出的這樣一個狀況，所以對於他們3位的選擇呢，我其實是表示理解，因為我覺得現在每個人對自己的生活都有自己的選擇，那我們允許別人是別人、也允許自己是自己」。
在祝「F3」巡演順利的同時，朱孝天坦言：「我也希望說等到哪1天我們4個的意向能夠一致的時候，那我們就能真正的給大家帶來一場青春的售後服務，希望大家還是期待吧，因為我也挺期待的。」
最後，朱孝天點名阿信經紀人艾姐，直言：「妳現在做的這個事情我不大理解，如果妳有不喜歡我或是妳覺得我不適任於這次的演出，我覺得妳是可以直接告訴我的，然後我們可以有一個配合嘛，就是妳沒有必要用這種就是抹黑、潑髒水的一個方式，不大理解的是妳希望我做什麼？是妳希望我跟妳展開一場罵戰？還是說希望我暴跳如雷、然後感覺懊悔、然後趕快的去跟妳道歉？然後希望自己再被納入這次的演出嗎？我覺得我沒有這樣子的一個想法。」
朱孝天質疑艾姐，「其實妳在做的事情跟妳來跟我說的東西是不一樣的，妳當初跑來跟我說，妳是說希望能夠再集結一些大家年少時候美好的回憶，可是妳現在也並沒有做到嘛，所以我說如果妳後面還有什麼需要我配合呢，我這邊都是隨時開放的，妳可以隨時過來跟我溝通」。最後還說：「希望妳高抬貴手了，現在妳的目的既然已經達成了，那就希望妳好好做這次演出、演唱會，那我就回歸到我自己該做的事情就好了，麻煩妳高抬貴手一下吧！」
