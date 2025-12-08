朱孝天認了「被退出」F4 拍影片指控：單方面切斷所有聯繫

朱孝天拍影片稱自己被退出F4。（圖／相信音樂提供）

F4少了朱孝天之後，加入五月天主唱阿信將一起開演唱會，還與周杰倫一起創作單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，不過F4缺一還是掀起熱烈討論。今（8日）朱孝天發出影片親自回應，稱自己與相信音樂沒有任何合約，甚至突然被斷了聯繫，證實自己是「被退出」。

今年7月F4在五月天大巨蛋演唱會合體，掀起大家的回憶殺，後來卻傳出朱孝天因不斷洩漏合體動向而被除名。朱孝天今日發影片稱與相信音樂一直未簽訂合約，自己先前拒絕對方提出的3項要求後，便被單方面切斷所有聯繫，透過外界消息才得知自己「被退出」。

雖然無法參與此次巡演，朱孝天還是祝福其他三位團員演出順利，「我也希望等到哪一天，我們4個人的意向能夠一致的時候，我們就能真正給大家一場青春的售後服務，希望大家還是期待吧，因為我也挺期待的。」

