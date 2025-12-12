朱孝天認當F4太痛苦！多年前抱怨片瘋傳 網罵翻：難怪合體不了

朱孝天當時在節目抱怨做藝人太辛苦。（圖／康鴻志攝）

前「F4」成員朱孝天和相信音樂撕破臉後，隨即被除名，但其個性和言論仍引發不少網友爭議，就連多年前上節目《康熙來了》的抱怨言論「做藝人太痛苦」，都被挖了出來，讓大家瞬間理解，難怪朱孝天無法合體的原因。

朱孝天早期曾和仔仔周渝民共同登上《康熙來了》節目訪談。朱孝天竟當場自認，「我做藝人，我做藝人跟他們（F4）再一起實在太痛苦了！」認為藝人的生活沒有自由、沒有隱私。

此時，周渝民在一旁圓場，「我覺得真的沒有孝天講得這麼誇張耶！你說去日本，我們單就去日本這邊，日本的Fans都是很有禮貌的。」但朱孝天隨即駁斥，日本當地還是有大陸人，「我有一次在日本等電車，我那天沒有戴口罩，就來一個大陸人」。

朱孝天抱怨，有大陸粉絲一直跑來跟他搭話，覺得做藝人沒有自由、沒有隱私。（圖／康鴻志攝）

朱孝天接著抱怨，對方一直跑來和他搭話，在簡單敷衍幾句「嗯！」「啊！」之後便默默把口罩戴起來，無奈對方還要一直講，「講到走，走了離開，他還要你加油，我都不知道在加油什麼。」

如今，這段畫面也被Threads網友挖了出來，直呼「看完這段就明白朱跟F3合體不了的原因了，好自大的人...仔仔還試著幫他打圓場想化掉這一段...他還硬要講下去...真是辛苦仔仔的一番好意...跟這種人共事好辛苦」。

大家紛紛留言，「這影片應該再給現在大陸粉絲看看，他就別想在大陸混了！」、「所以仔仔努力演戲得了金鐘影帝」、「我從國小就不懂朱孝天在那裡幹麻，到底是誰找他來的」、「又要抱怨又要裝一個樣，討厭」、「朱的個性不適合當公眾人物，就當普通人就好」、「好難搞也沒說話藝術的人」。

