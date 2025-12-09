朱孝天認「被退出F4」喊：被相音切斷聯繫 網批言論矛盾

朱孝天近日公開證實「被退出F4」，並指控相信音樂唱片公司在他拒絕對方要求後單方面切斷聯繫，更直接點名「艾姐」不應抹黑、潑髒水。然而，網友卻翻出朱孝天過去曾表示不願參加演唱會、討厭聽F4歌曲等言論，批評其說法前後矛盾。此事件爆發在F4其他三位成員吳建豪、周渝民、言承旭與阿信、周杰倫合作的《恆星不忘 Forever Forever》單曲推出之際，MV已迅速累積千萬流量，但朱孝天缺席引發的風波仍在延燒。

朱孝天透過影片回應「被退出」的感想。（圖／翻攝自朱孝天微博）

朱孝天透過影片回應這起風波，表示在他正式拒絕F4其他三人要求後，相信音樂便單方面切斷所有聯繫。他聲稱自己也是透過新聞才知道被退出F4，對此感到遺憾，但表示理解其他三人的選擇，並期待四人未來能意願一致。朱孝天特別點名相信音樂的「艾姐」，質疑為何不直接告知他不適任於這次演出，而是選擇用抹黑、潑髒水的方式處理。

網友對朱孝天的說法提出質疑，紛紛挖出他過去向粉絲坦言不願參加演唱會、討厭聽F4歌曲等言論，批評他說法前後矛盾。有人還指出，今年7月朱孝天在南京演出時，相信音樂也曾送上花籃表示祝福，與他所述被切斷聯繫的說法不符。

朱孝天七月開唱時，相向音樂艾姐與五月天阿信還有送花籃給朱孝天。（圖／翻攝自朱孝天微博）

就在幾天前，五月天主唱阿信還曾表示，艾姐為促成F4合體付出許多心力，「坐的飛機里程數可能加起來可以超過地球兩圈」，並暗示F4或許還有望齊聚。然而隨著朱孝天與唱片公司關係撕破臉，五月天經紀人也在社群平台發文表示「請回頭看看自己先」，另一名高層則留言指「那個自己只想要流量」，意有所指。

針對朱孝天的指控，相信音樂簡短表示「不予回應」。這場F4合體計畫的破局，已演變成一場網路論戰，輿論幾乎一面倒地批評朱孝天的言論矛盾。

