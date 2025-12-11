朱孝天質疑被潑髒水 網友挖阿信舊文：她是重要企劃推手

F3言承旭、吳建豪與周渝民與五月天阿信的上海演唱會《F✦FOREVER恆星之城》4場門票賣完。（相信音樂提供）

F3言承旭、吳建豪與周渝民將在12月19到22日與五月天阿信舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會上海場，4場約4.4萬張門票昨（10日）開賣迅速完售；F4久違合體到復出舉辦演唱會的功臣是阿信與相信音樂高層艾姐，朱孝天日前拍片點名她，直指自己被「抹黑潑髒水」，也讓網友對艾姐身份感到好奇。

朱孝天在影片回應裡，一方面表示「看新聞才知道」，另一方面又提到被公司以拒絕條件為由切斷聯繫，而從公開紀錄中並無證據顯示「艾姐」曾對媒體公開抹黑朱孝天，反倒是朱孝天先前在直播中多次提前透露F4合體、新歌或演出訊息，才傳出因「大嘴巴惹禍」。

在朱孝天點名後，網友開始回頭檢視艾姐在相信音樂與五月天的角色，舊貼文與訪談因此被翻出。網友發現，阿信過去在多次場合與貼文中，多次肯定艾姐在團隊與活動中的參與與付出。部分貼文中，阿信提到若有再組五月天的念頭，也希望依然由艾姐擔任相關業務；在談及「一路向東」公益演出時，他寫下：「主策劃是我們經紀人艾姐」，並稱讚她在企劃與執行上的投入。

阿信在多則文字與訪談中提及，許多大型企劃與慈善活動都有艾姐的參與，包括犀利趴、高雄氣爆封街、JLI慈善系列與「一路向東」等案。阿信形容她工作風格強悍、對歌手與粉絲投入，也曾在公開文字中表示對她的敬重與學習之意。

