生活中心／綜合報導

今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，周杰倫、阿信最近還跟F4三人合體推新歌，掀起回憶殺。不過，卻獨缺朱孝天一人。他日前抱怨是"被退出"，還點名相信音樂高層艾姐潑髒水。阿信開直播略顯沉重，仍力挺艾姐，說她飛機里程數加起來可繞地球兩圈，才促成F4合體，吳建豪也當場送暖。

天王周杰倫、五月天阿信，還有吳建豪、言承旭、周渝民合體，新歌"恆星不忘"，讓大家回想起青春美好。三人還幫阿信慶生，看得出兄弟好麻吉。不過，F4獨缺一人，朱孝天日前透過影片這麼說。藝人朱孝天：「從我正式拒絕他們三個要求後，相信音樂那邊就單方面，切斷了跟我所有的所有聯繫，再來是出現因為我洩密最終要忍痛割捨我，透過這些事情，才知道我自己是被退出這件事情之外。」

朱孝天轟被潑髒水 阿信爆艾姐為促F4合體里程數激增

F3為阿信慶生，讓阿信深受感動（圖／相信音樂）

強調是單方面被切斷聯繫，朱孝天還點名相信音樂的高層"艾姐"，對他抹黑、潑髒水。藝人朱孝天：「妳現在做了這個事情我不太理解，如果妳不喜歡我，或是妳覺得我不適任這次演出，我覺得妳是可以直接告訴我，就是妳沒有必要用這種就是抹黑、潑髒水的方式。」

天王周杰倫、五月天阿信，還有吳建豪、言承旭、周渝民合體推出新歌「恆星不忘」（圖／相信音樂）藝人阿信vs.吳建豪：「我自己也希望，我不要辜負你們三位對我的，停止別再說，不可能的啦。」發起重聚的阿信遺憾又自責。但也在直播中力挺艾姐，還有人找出，朱孝天上個月開唱，艾姐還送花祝福，引發網友論戰，還有律師分享，朱孝天玩崩了，高估自己的重要性。F4當年流星花園紅遍亞洲，創下最高收視率6.43%，不但在台灣開唱，也進軍日本市場，2008年更登上「日本武道館」沒想到20年後F4成了F3，想看到四人合體，越來越難！

