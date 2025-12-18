朱孝天退出F4？柴智屏批「荒謬」 嘆他個性未變：有點衝動

偶像劇教母柴智屏17日出席活動時，被問到藝人朱孝天近期爭議言論及F4合體問題發表看法。她直言朱孝天的「大嘴巴」行為有些衝動，且認為F4從未是一個真正的團體，對於「朱孝天退團」的說法感到荒謬。

柴智屏表示，自2001年《流星花園》播出以來，F4的形象源自日本漫畫家神尾葉子的作品，是四個獨立角色，而非傳統意義上的團體。她提到，看到維基百科上記載「朱孝天退團」的說詞，覺得相當不恰當，並強調朱孝天永遠是當年F4成員之一，這一點無法改變。

對於朱孝天近期在直播中大砲發言，柴智屏坦言並不意外，她說朱孝天從認識之初就是個不太世故的大男孩，性格一直未有太大改變。她認為，若答應了邀約卻在直播中隨意曝光行程，這對其他三位成員言承旭、吳建豪、周渝民以及邀約方來說，都是不尊重的表現。

柴智屏也提到，雖然言承旭、周渝民、吳建豪近期與五月天主唱阿信推出新歌，並計畫在上海舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡演，但她並不打算主動促成F4四人合體。她解釋，四人之間的問題從來不是金錢，而是缺乏共同目標與想法，讓他們難以一起前進。她感嘆，當年《流星花園》已留下美好回憶，無需刻意再聚。

