朱孝天逆轉道歉了！才開酸F3、阿信「悶聲發財」 認遭網爆「情緒失控」：我會謹言慎行

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

由於昔日天團F4兩度合體「五月天」開唱，又隨著言承旭、周渝民、吳建豪與阿信、周杰倫合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，以及宣布F3與阿信舉辦演唱會。因此，一連串的「四缺一」，獨缺朱孝天引發外界熱議。朱孝天因此在個人社群開酸昔日戰友「悶聲發大財」，更嗆聲相信音樂；不過在昨（25）日晚間，朱孝天突正式發文致歉，並對近日風波作出澄清。

朱孝天近日不斷在個人社群發文開酸相信音樂、昔日F4戰友，更波及「五月天」阿信。（圖／抖音：朱孝天）

朱孝天近日不斷在個人社群發文開酸相信音樂、昔日F4戰友，更波及「五月天」阿信；然而，朱孝天昨晚正式發文道歉，坦言自己最近因承遭網爆，導致他精神上承受巨大壓力，已嚴重干擾到他的工作和私人生活；因此發表了有失妥當的言論，在此正式向大眾道歉，未來會更謹言慎行。

廣告 廣告

朱孝天昨日突然正式發文道歉。（圖／翻攝自微博）

除此之外，朱孝天也不忘澄清，先前曾提及國台辦相關言論，他表示「與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。」同時，朱孝天最後強調「感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私。」

更多FTNN新聞網報導

朱孝天自爆遭網暴！怒開戰F3「悶聲發大財」 打槍合體可能：我演不出那種感覺

朱孝天慘被踢出F4！發聲曝拒絕相信音樂3要求內幕 「太昧良心了」

朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂

