朱孝天連環爆料突低頭道歉 名嘴嘆「他不是壞人」但輸了4點

朱孝天近來頻傳連環毀滅式爆料，昨(25日)聖誕節深夜他態度大轉低頭道歉，承認是因近日網暴影響，身心壓力大才發表失當言論，並承認自己所說與實際情況不相符。對此，資深媒體人狄志為今稍早發文表示，就他看來朱孝天並非壞人，只是用錯方法，並指他在舞台、尊重、粉絲支持、情懷等4點全面大輸。

狄智為指出，朱孝天進來的情緒操作，讓今年7月F4的重聚從回憶殺變成難堪的風暴，事情一開始還有部分人站在朱孝天這邊，因為他在直播中指出自己退出F4並非自願，只是由於拒絕了對方開的條件才被排除在外，就這點來說，大家確實感到他的失落和不甘，因此願意採中立角度，讓人想了解他的主張、想聽他「把話說完」。

但朱孝天後來的行為就讓人無法同意，尤其是他將原本可以私下溝通的問題攤到檯面上變成爆料，甚至暗諷演唱會開麥克風的真實性，種種文字讓人感覺到他開始失控，原本相信他的人也動搖，更感受到他「想奪回話語權」的焦躁，一度又一度的失言累積到昨天他終於願意發道歉聲明，「但問題在於，道歉不能只是為行為找理由，更不能成為替衝動卸責的出口。」

狄志為表示，朱孝天這局步步錯導致他幾乎全盤大輸，「他沒有贏回舞台，F3的行程依舊推進。他沒有贏回尊重，反而被貼上情緒化與失控的標籤。他沒有贏回粉絲的全然支持，更多的是失望與錯愕。他更沒有贏回情懷，反而讓F4這段集體回憶蒙上裂痕」。而狄志為也不忘緩頰說，朱孝天並不壞，只是用錯方法，「若他能理解，成熟不是把情緒講得多大聲，而是知道什麼時候該收手、什麼時候該沉默，那這次風波或許才真的有意義。」

