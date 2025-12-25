朱孝天道歉了！ 坦言遭網暴情緒失控：做了錯誤示範

引起種種爭議後，朱孝天今日晚間發文道歉。（翻攝自微博）

藝人朱孝天近期屢在社群媒體開砲，引發關注！除轟遭相信音樂單方面斷聯，還指「F3」言承旭、周渝民、吳建豪在台上「悶聲發大財」，種種言論引發網友對他的情商討論，如今他突發布道歉澄清聲明。

F4今年兩度在天團「五月天」演唱會上合體後，掀起不少兩岸網友的過往回憶，也引起不少迴響，孰料隨著言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信、周杰倫世紀合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，以及宣布F3與阿信舉辦演唱會，均無朱孝天身影，引起網路熱議。

廣告 廣告

朱孝天後續嗆聲讓演出蒙塵，他不僅左打相信音樂，右轟F3，就連五月天阿信在演唱會中不慎跌倒後，談話環節中仍提及「未來會努力讓大家看到完整陣容」，經網友轉述該發言後，朱竟冷回「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」

稍早，朱孝天發文表示，自9月F4合體事件後，他持續遭到網路暴力侵擾，不僅干擾他的工作與私人生活，也導致身心俱疲，在此情況下他情緒失控，才發表不妥言論，「相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。」

「我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。」他最後稱，感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。「懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網路空間。後續我會更謹慎行，也請大家理性看待網路言論。」

朱孝天澄清聲明

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉： 自今年9月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。 在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上占用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。 事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。 此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。 感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。 聲明人：朱孝天 2025年12月25日

更多鏡週刊報導

1219隨機殺人案後7天！誠品南西驚見恐嚇紙條 威脅殺更多人

冷氣團全台大降溫！濕冷到明日「低溫下探10度」 週末回暖了

柯文哲遭求刑28.5年 陳佩琪還原「市長300萬真相」被用掉了