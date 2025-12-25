朱孝天道歉了！曝被網暴情緒失控 「言論與實際情況並不相符」

朱孝天。（翻攝自朱孝天IG）

朱孝天缺席「F3」言承旭、周渝民、吳建豪巡演，言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信、周杰倫又一起推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，他連日來在社群冷嘲熱諷，指控相信音樂潑髒水等言論，暴走言行讓人摸不著頭緒，他今（25日）發布道歉澄清聲明，坦言因面臨網暴承受巨大壓力，因而做出錯誤示範，相關言論與實際情況並不相符，正式向大眾道歉。

澄清聲明 本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉： 自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網路暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。 在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。 事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。 此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。 感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。 聲明人：朱孝天

2025年12月25日