朱孝天道歉了！曾說自己「皇帝投胎」被很多女生伺候

前F4成員朱孝天近期因與合作團隊撕破臉、缺席新歌發表與巡演活動，成為娛樂圈焦點人物。隨著爭議持續延燒，網友挖出他四年前接受媒體訪問的片段，當時朱孝天談及與妻子韓雯雯的婚後生活時表示：「我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生伺候我。」並笑稱現在反而是自己在「伺候老婆」。

這段過去獲得正面評價的影片，在當前爭議背景下被重新審視，網友反應呈現兩極化。部分民眾認為這只是夫妻間的玩笑話，但也有網友直言相關說法令人感到尷尬，可能引發性別觀感爭議。

廣告 廣告

朱孝天的爭議並未就此結束。他日前在粉絲群組中發言，指控中國大陸售票平台大麥與黃牛掛鉤，相關截圖迅速在中國網路流傳，引發軒然大波。大麥平台隨即公開否認指控，強調對黃牛採取「零容忍」態度，並表示已針對不實資訊進行取證，保留追究法律責任的權利。

面對事態擴大，朱孝天於二十五日深夜透過社群媒體發文致歉。他坦承因情緒失控，在私下溝通中發表不當言論，導致社會資源被占用。朱孝天並澄清相關發言與實際情況不符，試圖為連日來的爭議降溫止血。

更多品觀點報導

驚！阿信踩空跌落舞台濺血 合體F3演唱會唱到一半發生意外

輸出許可不等於能扛軍火案 吳宗憲籲嚴查採購資格

