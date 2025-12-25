朱孝天道歉了！開撕F3翻車慘遭網友灌爆 他下秒不忍「直接關留言」

娛樂中心／黃韻璇報導

「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。

25日深夜朱孝天突發表聲明，坦承自今年9月F4合體以來，便持續遭受網暴與巨大壓力，讓他身心俱疲，聲稱自己是因為持續惡意攻擊私信才情緒失控下發表不當言論，對此公開道歉。對於事件引發後續不必要揣測。如今他自我反省，表示「未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意」。

廣告 廣告

「F3」周渝民（左起）、吳建豪、言承旭攜手阿信舉辦演唱會，唯獨少了朱孝天。（圖／相信音樂提供）

此外，朱孝天坦言，此前他提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。最後他感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉，並強調「懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論」。

不過朱孝天道歉微博上中國網友並不滿單，紛紛表示「從頭到尾，阿信，五月天無妄之災」、「總結：所有內容均為朱孝天的一派胡」、「這人怎麼這麼多戲」、「所言句句不屬實」、「能不能別把錯都賴在情緒失控上」、「避重就輕，給五月天和相信音樂道歉」、「他不是知道錯了，是怕被封殺丟了帶貨的飯碗」。

朱孝天道歉後被陸網罵爆，他下秒直接關閉評論。（圖／翻攝自朱孝天微博）

然而朱孝天似乎是受不了網友留言，該則道歉微博在吸引超過4000則網友留言後，留言區直接遭朱孝天關閉，僅顯示「博主已開啟一鍵防護模式，部分內容不展示」，轉發區的內容同樣通通被隱藏，除了將網友已經留言的內容通通不顯示外，朱孝天甚至直接關閉留言功能，若想留言就會顯示「博主關注人可評論」。

更多三立新聞網報導

福原愛堅持「離婚後才交往」！不認婚內出軌橫濱男 日媒列時間線打臉了

不只吳慷仁、館長！瘦子也喝中國豆汁 嗨喊「太屌了」：見一個喝一個

朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

被中國氣到！濱崎步IG狂轉發「繁體中文報導」 網笑翻：日本人高級嘲諷

