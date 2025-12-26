朱孝天道歉前遭陸方斥「造謠已取證」 緊急認錯：言論失當

朱孝天昨聖誕節承認發言不妥。(吳松翰攝)

藝人朱孝天被排除F4活動後，在網路上狂爆黑料，其中疑似點名陸大型售票平台大麥與黃牛掛鉤，逼得大麥對網路謠言取證，不排除追究法律責任。隔幾個小時，朱孝天25日晚間坦承因情緒失控而發表不當的言論。

朱孝天疑似在粉絲群組砲轟「跟黃牛掛鉤的大麥」，並聲稱已配合國台辦的調查，要大家繼續看下去。大麥被點名後，引發陸網質疑，客服單位火速駁斥朱孝天的抹黑，強硬地回應：「對黃牛零容忍，票價均由主辦方根據市場規則制定，大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為」。

緊接著，大麥的工作人員受訪表示，針對網路上造謠的信息，他們已經取證完畢，並保留採取一切法律措施、追究造謠方法律責任的權利。這番言論被解讀，大麥正式搬出法律迎戰網路的不實言論，輿論風波恐升級官司戰。

昨（25日）晚間10點多，朱孝天見苗頭不對，緊急踩剎車，透過社群發布道歉聲明，坦言在網路惡意攻擊的情況下，精神承受巨大的壓力，「我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論」，相關言論後續引發不必要的揣測，客觀上占用公共資源，在此向公眾致上誠摯的歉意。

而先前提到「國台辦」的相關發言，朱孝天說「與事實情況並不相符」，特此作出澄清。

