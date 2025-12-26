朱孝天道歉後關微博留言 中國網友揪公司金主疑汪小菲狂酸：朱小菲

台北市 / 林彥廷 綜合報導

男子團體F4在五月天演唱會合體後引發熱烈討論，事後成員與言承旭、吳建豪、周渝民與阿信、周杰倫合唱新歌，F3也與阿信一同舉辦巡迴演唱會，而朱孝天則被除名在外，這也讓他在社群平台中不斷對公司、成員嗆聲。朱孝天日前爆料相信音樂在中國賣黃牛票，並表示自己已配合國台辦調查。不過朱孝天昨（25）晚發出聲明道歉，強調與國台辦的相關言論與實際情況不相符，隨後更把微博開啟「一鍵防護」，讓中國網友酸「朱小菲」、「難怪他情商那麽低，和他老闆一樣啊」、「是汪小菲公司統一運營模板吧」等。

朱孝天昨晚發出聲明表示，自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我他持續遭受網路暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重幹擾了自己正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓他身心俱疲。

朱孝天指出，在持續的惡意攻擊私信裹挾下，自己因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上占用了公共資源，在此向公眾致以誠摯的歉意。

朱孝天說，事件引發爭議後，深刻反思了自身言行，面對紛擾時，未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

朱孝天提到，此外，此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網路空間。後續會更謹言慎行，也請大家理性看待網路論。

朱孝天發文後又將微博開啟「一鍵防護模式」關閉留言區，遭網友狂酸，此外，有網友發現先前朱孝天在抖音上掛著「更鑫傳媒」，被網友挖出背後金主是汪小菲，過去也曾出現在張蘭的影片中、賣酸辣粉，讓網友狂酸「看朱孝天就像看到了曾經的汪小菲在尋求原諒」、「他老闆是誰，流量操作不是很明顯嗎？完全套模板，少了前妻蹭不到流量，現在蹭f4」、「發瘋玩完道歉了當無事發嗎？ ​」、「F4變成F3不是沒有道理的。」、「和汪前一秒發瘋後一秒道歉同出一轍，物以類聚，目的是炒作賣貨」。而目前朱孝天抖音資訊中已經看不到MCN「更鑫傳媒」的欄位。

圖 / 微博

▲ 圖 / 微博

圖 / 微博

▲ 圖 / 微博

