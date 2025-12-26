朱孝天道歉有隱情？爆料「勾結黃牛炒價」 售票平台怒回：造謠已取證

朱孝天昨日發聲致歉。（圖／翻攝微博／朱孝天Studio）

藝人朱孝天近日因演唱會與「F3」組合合體破局後，由五月天主唱阿信頂替上陣，引發關注。不料，朱孝天隨後在社群頻頻發文，甚至在粉絲群中直指大陸售票平台「大麥網」涉嫌與黃牛勾結，導致輿論譁然，事後又發文道歉。對此，大麥網強硬回應，宣布將保留法律追訴權利，並對外澄清未涉不法行為。

根據微博流出訊息，朱孝天在VIP粉絲群對話中批評大麥網與黃牛有合作關係，質疑平台抬價操作。由於大麥網是中國最大票務平台之一，許多藝人演唱會皆透過該平台售票，相關發言被解讀為對整個演唱會產業鏈的指控。

諷刺的是，朱孝天的演唱會門票同樣透過大麥網販售，讓不少網友直言「打自己的平台」。大麥網客服則發出聲明澄清：「票價均由主辦單位根據市場規則設定，大麥網嚴格依規執行，從未與第三方聯手炒價，對黃牛零容忍。」

朱孝天日前爆料大麥網跟黃牛有掛鉤。（圖／麻辣表哥微博）

《紅星新聞》25日報導，大麥網方面回應：「已對互聯網（網路）傳播的不實信息進行取證，並保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」

面對爭議延燒，朱孝天於當日晚間發文致歉，坦承因私下通訊時用詞不當，引起外界誤會。他表示自己近來身心俱疲，情緒失控導致做出錯誤示範，對於引發不必要的紛擾深感抱歉。此外，先前他曾提及「向國台辦備案」一事，也在聲明中表示與實際情況不符，並做出澄清。

（圖／朱孝天微博）

