朱孝天遭知名售票平台反擊「造謠已取證」 深夜急為失言道歉內幕疑曝光

朱孝天昨晚針對爭議言論發文道歉。（翻攝自微博）

F4今年7月睽違多年夢幻合體，但因朱孝天與團隊撕破臉，後續新歌及巡演合體無望，都成F3。據了解，朱孝天昨（25日）在粉絲群組開嗆，點名中國售票平台「大麥」與黃牛掛鉤，消息曝光，隨即登上熱搜，而遭點名的「大麥」也做出回應。

朱孝天昨在粉絲群組一番發言被截圖瘋傳，內容更將大麥形容「與黃牛掛鉤的大麥」，並波及五月天所屬公司相信音樂。據了解，大麥是中國最大售票平台，因遭朱孝天點名批評立即變成陸網議論焦點，客服單位昨第一時間否認朱孝天的說法，並澄清「對黃牛零容忍，票價均由主辦方根據市場規則制定，大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為」。

廣告 廣告

據陸媒《紅星新聞》昨晚報導，對於截圖中朱孝天在群組的發言質疑，大麥相關工作人員也做回應，「已對互聯網（網路）傳播的不實信息進行取證，並保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」

回顧整起事件，朱孝天與團隊撕破臉，連日在粉絲群組開砲F3成員，並波及五月天所屬公司相信音樂，事後又形容大麥「與黃牛掛鉤的大麥」。不過到深夜10點多，劇情竟急轉直下，朱孝天發聲明道歉，坦言自己因情緒失控「在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論」，至於提及「國台辦」的相關發言，驚動陸網議論紛紛，朱孝天也表示，發言與實際情況並不相符，特此作出澄清。

更多鏡週刊報導

朱孝天昔自認皇帝投胎「不然哪有這麼多女生伺候我」 歷任女友全是女神級！楊謹華也入列

17歲少女控性侵「曾與男友發生性行為」拒驗傷 台中二寶爸絕望輕生！妻喊冤淚提再審

張文2大日常開銷曝光 網購「充氣玩偶」情趣用品掀關注