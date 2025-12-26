朱孝天遭知名售票平台反擊「造謠已取證」 深夜急為失言道歉內幕疑曝光
F4今年7月睽違多年夢幻合體，但因朱孝天與團隊撕破臉，後續新歌及巡演合體無望，都成F3。據了解，朱孝天昨（25日）在粉絲群組開嗆，點名中國售票平台「大麥」與黃牛掛鉤，消息曝光，隨即登上熱搜，而遭點名的「大麥」也做出回應。
朱孝天昨在粉絲群組一番發言被截圖瘋傳，內容更將大麥形容「與黃牛掛鉤的大麥」，並波及五月天所屬公司相信音樂。據了解，大麥是中國最大售票平台，因遭朱孝天點名批評立即變成陸網議論焦點，客服單位昨第一時間否認朱孝天的說法，並澄清「對黃牛零容忍，票價均由主辦方根據市場規則制定，大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為」。
據陸媒《紅星新聞》昨晚報導，對於截圖中朱孝天在群組的發言質疑，大麥相關工作人員也做回應，「已對互聯網（網路）傳播的不實信息進行取證，並保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」
回顧整起事件，朱孝天與團隊撕破臉，連日在粉絲群組開砲F3成員，並波及五月天所屬公司相信音樂，事後又形容大麥「與黃牛掛鉤的大麥」。不過到深夜10點多，劇情竟急轉直下，朱孝天發聲明道歉，坦言自己因情緒失控「在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論」，至於提及「國台辦」的相關發言，驚動陸網議論紛紛，朱孝天也表示，發言與實際情況並不相符，特此作出澄清。
更多鏡週刊報導
朱孝天昔自認皇帝投胎「不然哪有這麼多女生伺候我」 歷任女友全是女神級！楊謹華也入列
17歲少女控性侵「曾與男友發生性行為」拒驗傷 台中二寶爸絕望輕生！妻喊冤淚提再審
張文2大日常開銷曝光 網購「充氣玩偶」情趣用品掀關注
其他人也在看
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 16 小時前 ・ 306
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 50
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 44
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 38
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 141
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 3 天前 ・ 6
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 2
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 6
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 20
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 2 天前 ・ 26
遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照
五月天阿信昨（22日）攜手「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海結束4場的演唱會，儘管阿信不慎踩空、摔下2公尺的高台，但他檢查完無礙後，今一早還在社群發文，除了感謝F3，並不忘提及朱孝天。沒想到卻遭朱孝天冷回覆。鏡報 ・ 2 天前 ・ 41
王ADEN為何這麼慘？公審學生遭抵制「跨年場全沒」 家長還原真相
新生代歌手王ADEN近日在校園演唱時，一名女學生突然衝上台跳舞，他當場臭臉蹲地拒唱，事後再釋出現場影片直言「傻眼中」、「同學衝上台我就被影響到」，連日遭大批網友質疑「公審未成年」，更波及多場跨年演出遭取消。對此，一名自稱該校學生的家長，近日還原校園演唱當天的「大跳真相」，坦言這才是真正引爆家長反彈與自由時報 ・ 3 小時前 ・ 1
朱孝天疑親揭隱疾自爆大巨蛋「假唱」？網不領情開轟
五月天阿信日前與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，在上海展開數場演唱會，結束後除了發文感謝F3，還不忘提及朱孝天，卻遭朱孝天開酸是講「場面話」。如今微博瘋傳數張對話截圖，內容只見疑似朱孝天的帳號爆料在台灣及北京鳥巢演出都是「假唱」，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
陸劇男神「人設翻車」二搭虞書欣理由曝光！ 共浴名場面讓劇迷嗨翻
由虞書欣、張凌赫主演的陸劇《雲之羽》改編自郭敬明同名小說，講述渴望自由的無鋒刺客雲為衫（虞書欣 飾）為完成任務深入宮門，在陰森詭譎的宮門中遇到愛情、友情，也在此過程中尋找自我，堅定目標，與叛逆的公子哥宮子羽（張凌赫 飾）一同成長。虞書欣、張凌赫繼《蒼蘭訣》後再度合作，兩人也延續先前的默契，在劇中大談揪心虐戀。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
張惠妹驚喜客串《阿凡達》？親回一句話全網暴動 票房狂飆108億
電影《阿凡達：火與燼》上映後票房實力驚人，全台上映僅5天，票房便突破新台幣1億2470萬元，全球總票房更已衝破美金3億4500萬元（約新台幣108.9億元）。有趣的是，近日有眼尖網友發現，正忙於台東跨年演唱會準備的天后張惠妹，竟撞臉電影中灰燼族首領「瓦蘭」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。先前Lulu出席活...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18