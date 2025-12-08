朱孝天遭踢出F4有隱情？ 點名她「勿抹黑、潑髒水」：盼高抬貴手

朱孝天點名相信音樂艾姐，希望不要用潑髒水方式對付他，還要求對方「高抬貴手」。（圖／張祐銘攝）

F4今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不過成員朱孝天在直播頻頻爆料未公開計畫，導致遭到除名，不僅新專輯或巡演，都不在名單之中，老婆韓雯雯也替朱孝天喊冤，認為外界有許多抹黑，風波延燒數日後，朱孝天不僅正式回應，還點名相信音樂艾姐，希望不要用潑髒水方式對付他，並要求對方「高抬貴手」。

朱孝天在影片開頭表示近來傳聞相當混亂，才決定跳出來說清楚，他表示跟相信音樂沒有合約關係，一直都處於「談論意向」的模式，接著強調拒絕合作邀約後，相信音樂便徹底切斷聯繫方式，「接下來就出現了，因為我洩密要延期，再來是出現了，因為我洩密，最終要忍痛割捨我，這些所謂的新聞點」，他表示跟所有人一樣，都是透過報導才知道被退出的消息，即便心中有些遺憾，不過相關活動肯定不會參與。

朱孝天坦言F4承載一代人的記憶，卻不是因為合約而去制定的團體，彼此間不存在著誰必須捆綁住誰，才能夠去演出的狀況，因此對於其他三位成員的選擇，他強調確實可以理解，也會誠摯的獻上祝福，「希望等到哪一天，我們四個人意向一致的時候，我們就能真正給大家帶來一場青春的售後服務，希望大家還是期待，因為我也是挺期待」，看得出來不願意把話說死，未來仍不排除有合作機會。

朱孝天最後點名相信音樂的艾姐，「如果你有不喜歡我，或者你覺得我不適任這次的演出，我覺得你是可以直接告訴我，我們可以有一個配合，你沒有必要就是抹黑、潑髒水的方式」，疑似暗指對方祭出手段逼迫他離開，甚至指出艾姐對於未來規劃的說法前後不一，不過他強調自己願意配合到底，只要艾姐願意親自進行溝通，最後則是向艾姐隔空喊話：「希望你高抬貴手啦，你的目的既然已經達成了，那就希望你好好做這次演出也好、演唱會也好，那我就回歸到自己該做的事情就好了，麻煩你高抬貴手一下吧」，可見雙方關係似乎鬧得相當僵。針對此事件，相信音樂暫未有回應。

朱孝天坦言未來仍有合作機會。（圖／盧禕祺攝）

