朱孝天遭踢出F4 愛妻直播喊冤被打臉！黑歷史全曝光

男團「F4」合體掀回憶殺，近期攜手五月天阿信、天王周杰倫推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，不過成員之一的朱孝天不僅慘遭除名，接下來的上海演唱會也不在演出名單中，讓老婆韓雯雯開直播抱不平，引來更多網友不滿。

韓雯雯透露，朱孝天為了合體一個多月瘦了15公斤，只希望可以讓歌迷看到和諧的畫面，遺憾的是未能參與外，鋪天蓋地的抹黑、造謠以及惡意的指責對朱孝天造成巨大的傷害，韓雯雯懇請外界多一些善意，「不要再用惡意的言語去傷害別人了，唉，更何況去傷害一個他只是一心期待、要去赴那場約的人。」

然而，不少粉絲卻挖出過去朱孝天的言論打臉，像是直播時表示「不放F4的歌，有什麼好放的，你愛聽自己去聽，我覺得F4的歌，反正我不喜歡，以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」甚至去KTV朋友要他唱〈流星雨〉也覺得是被迫營業。

還有人問朱孝天「他們三個開F3演唱會真的不帶你嗎？」網友回「有沒有可能是他不願意去」，朱孝天也直接留言「沒錯…」如今老婆出來開直播喊冤，網友也不買單「裝過頭了，現在要叫老婆出來賣慘」、「這種話講出來，能不被踢才怪」。



