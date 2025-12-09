朱孝天遭踢出F4！昔稱「大S花錢大手大腳」黑歷史曝

娛樂中心／楊佩怡報導

F4今（2025）年在五月天舉辦的大巨蛋演唱會上驚喜同台，之後也受邀到上海場擔任嘉賓，外界一度以為F4將正式啟動新專輯與新巡演計畫。不過，最終F4後續活動僅剩言承旭、周渝民、吳建豪3人合體，F3成為主角，朱孝天則被排除在外。朱孝天則氣憤拍片，指控遭唱片公司潑髒水、抹黑，且在「拒絕對方3項要求後」就遭到單方面斷聯。不過網友們對他的回應並不買單，更挖出他先前具有爭議的黑歷史，其中就包括大S離世後，他在直播中說對方「花錢大手大腳」。

朱孝天8日拍片指控遭唱片公司潑髒水，但幾乎沒有人願意為他的言論買單。（圖／翻攝自微博）

近日朱孝天因遭排除F4後續活動，成為外界關注的焦點，先前的言論爭議也被網友一一挖出。在今（2025）年初大S離世後，朱孝天曾在直播中淚喊：「F4的4人都愛過她」。卻引來外界聲浪質疑他「不該幫與大S鬧翻的汪小菲帶貨」，朱孝天則表態稱「只是因為對大S的愛屋及烏」，接著還力挺汪小菲，表示自己希望對方賺很多錢，「不然兩個孩子誰照顧？」。他不僅回嗆網友「熙媛已經走了，這是既定的事實」，甚至還提到他們兩家的恩恩怨怨「不應該牽連到家人身上的」，接著竟還爆料：「熙媛生前花錢大手大腳，應該是不可能有留下太多了」。

朱孝天曾在微博稱大S生前花錢大手大腳，得罪不少粉絲。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，有網友在他的直播間詢問能不能播F4的歌，他竟回網友「不放F4的歌，有什麼好放的，你愛聽你自己去聽，反正我不喜歡」、「我覺得那個歌其實是不好聽」、「對，而且唱太多了，很煩你知道嗎」。甚至還說與F4成員都不熟，沒有聯絡方式，不少粉絲聽完他的言論後都心碎不已，紛紛痛批他「真噁心，還洗白呢」、「太裝了活該」、「不是自己說的嘛，關係不好，不聯絡。真噁心，看著人家合體還跟著周傑倫五月天一起發歌，現在跳出來說這些。活該糊～」、「真是窮瘋了啥錢都想掙」。

