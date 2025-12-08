朱孝天遭踢出F4！機場「怒瞪粉絲」畫面全被拍

娛樂中心／楊佩怡報導

男團F4將於12月19日至22日在上海舉行「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，然而四位成員中僅有言承旭、吳建豪與周渝民現身名單，朱孝天則疑似因先前常在直播中透露內部狀況，引發團體不滿，才被排除在外。沒想到，昨（7）日有粉絲在機場遇到朱孝天時，熱情和對方打招呼，卻被朱孝天以冷臉對待，甚至對粉絲翻白眼，引發網友傻眼怒罵：「不知道高傲什麼？」。





朱孝天在機場被粉絲偶遇，卻全程冷眼對待粉絲，引起眾怒。（圖／翻攝自抖音）

昨（7）日有中國粉絲在機場偶遇朱孝天，畫面中可見，朱孝天身穿藍色大衣，帶著口罩、拉著行李箱走了出來，此時粉絲看見他熱情打了招呼：「哈囉老師！」。但朱孝天卻全程冷臉、不發一語，甚至還斜眼看粉絲。影片在中網上瘋傳，網友傻眼痛批「這妥妥的一臉瞧不起誰的樣子，不知道高傲的什麼」、「真的是微笑示意都不會，怪不得被踢出局」、「這樣確實很冒犯不應該懟人錄像。但是你既然做了明星在中國斂財，就要為自己的自由和隱私做好一定的犧牲準備」、「這真的沒必要，別人打個招呼而已，擺什麼身段？」。

F4日前將朱孝天排出在外，與周杰倫（中）和五月天阿信（右）合作出新曲。（圖／翻攝自周渝民臉書）

此外，也有不少粉絲認為朱孝天也許是因為不想被拍，而露出不悅神情；也或許是被排除F4後續活動，心情受到影響所致。事實上，當被踢出F4後，朱孝天的中國妻子韓雯雯曾在直播中為夫抱不平，她表示朱孝天很想給大家呈現溫暖和諧的合體畫面，為了合體F4還在一個月內瘦了15公斤；韓雯雯還指出，朱孝天其實很期待也很努力，但外界卻突然開始批評朱孝天，「這些話就挺傷害他的」。

朱孝天先前曾在直播嫌棄F4的歌曲。（圖／翻攝自微博）

不過，由於朱孝天曾在直播中直言「不放F4的歌，有什麼好放的，你愛聽你自己去聽，反正我不喜歡」、「我覺得那個歌其實是不好聽」、「對，而且唱太多了，很煩你知道嗎」。因此幾乎沒有粉絲願意買單韓雯雯的說法，「真是窮瘋了啥錢都想掙」、「太裝了活該」、「不是自己說的嘛，關係不好，不聯絡。真噁心，看著人家合體還跟著周傑倫五月天一起發歌，現在跳出來說這些。活該糊～」。

