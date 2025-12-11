朱孝天遭踢出F4 網敲碗「公開3條件」 他回應了！

F4近日推出新歌，成員朱孝天遭除名。（圖／翻攝自相信音樂臉書）





男團F4近期不僅推出新歌，接下來還將開啟巡迴演唱會，首站將在上海開唱，不過成員朱孝天卻慘遭除名，他也在8日拍攝影片說明，除了和相信音樂沒有任何合約存在外，更點出是因為拒絕對方3個要求遭到切斷聯繫，讓不少人好奇是什麼要求。對此，他也回應了。

朱孝天在聲明中表示，對於3位團員的選擇表示理解，但確定不參與這次活動感到遺憾，更點名相信音樂高層抹黑、潑髒水，喊話希望對方「高抬貴手」。影片曝光後，掀起不少網友熱議，紛紛湧入他的社群留言。

廣告 廣告

有網友好奇詢問「為啥別人三個都同意就你不行」，朱孝天則話中有話，「因為有些事情真的不能做，太昧良心了。」還有人直接要朱孝天公開3個條件，他則回應「不能說啊，會害到別人的…我只是不想上車，沒想過要擋路。」

朱孝天回應網友。（圖／翻攝自微博）

朱孝天回應網友。（圖／翻攝自微博）



【更多東森娛樂報導】

●被退出F4？朱孝天點名相信音樂抹黑 一票人不挺

●上海場被取消！濱崎步澳門演唱會也沒了 本人發聲道歉

●美知名樂團主唱罹罕癌逝 妻子證實了

