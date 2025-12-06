朱孝天遭踢出F4！網曬「1截圖」嗆：太裝了活該

娛樂中心／楊佩怡報導

F4今（2025）年在五月天舉辦的大巨蛋演唱會上驚喜同台，之後也受邀到上海場擔任嘉賓，外界一度以為F4將正式啟動新專輯與新巡演計畫。不過，朱孝天接連在直播中透露內部狀況，引發團體不滿，最終F4後續活動僅剩言承旭、周渝民、吳建豪3人合體，F3成為主角。面對網友們的負評，朱孝天中國妻子韓雯雯則在直播中「替夫說話」，卻沒想到引來更多網友們不滿。





朱孝天遭「除名踢出F4」中國妻幫護航！網不忍曬「1截圖」嗆：太裝了活該

朱孝天妻子替丈夫抱不平，直言對方很努力，也滿心期待接下來的活動，不料卻遭踢出。（圖／翻攝自微博）

昨（5）日朱孝天的妻子韓雯雯在直播中，回應丈夫被剔除F4事件，她表示朱孝天很想給大家呈現溫暖和諧的合體畫面，「其實我看到他（朱孝天）這段日子，我也很揪心，為能有一個好的狀態，大家站在一起能非常和諧和好看的畫面，他整整一個多月的時間瘦了30斤，他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈」。她還提到外界突然開始攻擊、批評朱孝天，「這些話就挺傷害他的」；並呼籲外界多給朱孝天善意，「不要再用惡意的言語去傷害別人了，更何況去傷害一個他只是一心期待、要去赴那場約的人」。

朱孝天遭「除名踢出F4」中國妻幫護航！網不忍曬「1截圖」嗆：太裝了活該

朱孝天曾在直播中說出嫌棄F4歌曲的話，遭網友們罵爆。（圖／翻攝自微博）

沒想到韓雯雯的直播反而引起更多粉絲不滿，就有網友曬出先前朱孝天在直播中的片段，畫面中可見，朱孝天直言：「不放F4的歌，有什麼好放的，你愛聽你自己去聽，反正我不喜歡」、「我覺得那個歌其實是不好聽」、「對，而且唱太多了，很煩你知道嗎」。其他網友則嘲諷道「自己說的不願意去，老婆有這樣引導輿論」、「唱膩了、我們關係真的沒有那麼好、不熟，不是朱孝天說的嘛？、「不是朱孝天自己不樂意在演藝圈混嗎」、「真噁心，還洗白呢」、「真是窮瘋了啥錢都想掙」、「太裝了活該」、「不是自己說的嘛，關係不好，不聯絡。真噁心，看著人家合體還跟著周傑倫五月天一起發歌，現在跳出來說這些。活該糊～」。

朱孝天遭「除名踢出F4」中國妻幫護航！網不忍曬「1截圖」嗆：太裝了活該

先前F4才完整合體現身五月天演唱會，沒過多久後朱孝天（右4）就被踢出F4。（圖／翻攝自周渝民臉書）





朱孝天遭「除名踢出F4」中國妻幫護航！網不忍曬「1截圖」嗆：太裝了活該

F4將朱孝天除名後，改由3人組形式與周杰倫（中）和阿信（右）合作。（圖／翻攝自周渝民臉書）





