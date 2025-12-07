朱孝天遭除名F4！老婆心疼發聲 曝他為此瘦了15公斤

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

F4今年7月於五月天演唱會上合體，引發熱烈迴響。5日周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信驚喜發布全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，隔日則宣布「F3」與五月天阿信將在上海舉行「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，而以上卻都不見朱孝天身影，掀起熱議。對此，朱孝天老婆韓雯雯在直播中提及此事，透露朱孝天之前為了合體時有好狀態而減重，讓她直言：「我很揪心。」

F4單曲及演唱會確定無朱孝天。（圖／相信音樂提供）

由於朱孝天先前不時在直播中「暴雷」相關資訊，就有傳聞指出他因此被剔除在外，如今他也確認未參與單曲及之後的演唱會。而早在上月底，就有粉絲在留言區提問：「他們3個開F3演唱會真的不帶你嗎？」隨後其他粉絲則追問：「可能是他不願去？」朱孝天本人則親自回覆：「沒錯！」

朱孝天曾回應網友是他不願意去F4演唱會。（圖／翻攝自朱孝天小紅書）

不過，韓雯雯日前卻透露，其實朱孝天為了合體付出了不少。她表示，這段時間朱孝天為了有好的狀態，且與大家站在一起時畫面的和諧，在一個多月內瘦了15公斤，讓她相當心疼，且朱孝天為了F4合體這件事開始努力調理身體，「他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈。」

韓雯雯日前卻透露，其實朱孝天為了合體付出了不少。（圖／翻攝自微博）

只是這段時間鋪天蓋地的謠言突然衝著朱孝天而來，讓韓雯雯相當心疼，「莫名其妙地撲天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了，對他惡意的指責，這些話就挺傷害他的。」接著她替老公緩頰：「就懇請大家多一些善意吧！不要再用惡意的言語去傷害別人了，唉，更何況去傷害一個他只是一心期待、要去赴那場約的人」最後她說：「其實我想跟你們說的是，《流星花園》不僅僅是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀！」





