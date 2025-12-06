朱孝天遭「F4」獨漏 妻心疼發聲：他瘦15公斤

韓雯雯（中）心疼朱孝天（右二）被排除在「F4」之外。翻攝韓雯雯微博



言承旭、吳建豪、周渝民昨（12╱5）與周杰倫、「五月天」阿信推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，「F4」確定獨漏朱孝天，朱孝天老婆韓雯雯在直播中透露他為了合體1個月狂「瘦15公斤」，揪心懇請外界多一些善意，「不要再用惡意的言語去傷害別人了」。

朱孝天因之前頻在抖音直播暴雷「F4」工作行程，讓合作關係生變，11月9日爆出「F4」新專輯、上海巡演計畫中都沒有他，「F4」所屬相信音樂也證實阿信除給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人，「阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容」。

昨曝光的〈恆星不忘Forever Forever〉由阿信作詞、周杰倫譜曲，朱孝天被排除在外，韓雯雯直播時透露他為了給大家看到和諧好看的畫面暴瘦15公斤，還心疼地說：「莫名其妙地撲天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了。」

韓雯雯強調夫妻倆這2年的生活穩定，只想過安穩的小日子，「我跟天哥就是不想爭什麼、比什麼」。她懇求外界停止攻擊，「不要去傷害1個只是一心期待、要去赴那場約的人」。

