朱孝天遭F4踢除巡演「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場

F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。

根據《鏡週刊》報導指出，朱孝天個唱的門票，票價為日民幣280元到680元（約台幣1千2百元到3千元），因為沒賣完，現場出現3.8折的優惠，網路上也出現爆料說，當天比預定時間晚半小時開場，原因是「歌手說不到八成上座率不開唱，後面都是25元或免費進場」。

而朱孝天唱到〈大約在冬季〉時忍不住爆哭，事後說明是因為「家中親友今晨去世」，不過仍被懷疑是因為票房太慘影響。而當晚演唱會他還是演唱了《流星花園》主題曲《情非得已》，並以《流星雨》作為最後一首歌。他先前直播雖然表示「不放F4的歌，有什麼好放的，你愛聽自己聽去，我覺得F4的歌，反正我不喜歡，呵呵呵（笑聲），你們喜歡就好」，開唱時仍不忘照顧了台下粉絲的心情。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導