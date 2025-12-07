朱孝天遭F4除名有轉機？五月天阿信「1句話埋伏筆」鬆口：還有機會

記者徐珮華／綜合報導

男團「F4」將於12月19至22日在中國上海舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，只是除了言承旭、吳建豪、周渝民外，成員之一的朱孝天竟遭到除名，反倒由五月天阿信加入助陣，新歌〈恆星不忘Forever Forever〉同樣獨缺其身影，不合傳聞再度浮上檯面。正當外界認為恐怕難以再見到F4合體，阿信昨（6）日發表的生日感言，卻悄悄埋下伏筆。

朱孝天遭F4全新巡演除名。（圖／翻攝自朱孝天IG）

阿信昨日迎來50歲生日，深夜在社群平台以「我已走到兒時的遠方」為題分享心境。他將此次與F4合唱新歌、聯手舉辦演唱會形容為「瘋狂的事」，坦言雖然與起初預想不同，但人生本來就充滿不完美。他也強調自己將繼續努力，「也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花」，似乎暗示仍未放棄促成F4再度同台。

廣告 廣告

「F3」新歌找來周杰倫（中）、阿信（右1）合作。（圖／相信音樂提供）

事實上，阿信曾透露F4今年7月於五月天大巨蛋演唱會合體，是團隊足足花了2年時間才促成，當時他們合唱《流星花園》主題曲〈流星雨〉，掀起滿場回憶殺。如今朱孝天缺席此次演唱會及新歌演唱，不過阿信一番話，讓外界對於F4全員再度合體重燃希望。

更多三立新聞網報導

台樂團主唱遭控性侵！官方火速「取消團籍」開鍘 本人發聲致歉了

《型男》名廚喪女5年！親手拆除「唯一共同回憶」哭了：心被割開流血

獨家／陳昇作品成S媽寄託！重返「20年前舊地」淚崩：讓我不平靜

Andy老師分手家寧1年！突曬「神秘女伴」曖昧發聲 網全湧入祝福

