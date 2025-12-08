朱孝天遭F4除名！首露面揭「被退出」內幕：高抬貴手吧

朱孝天今（8）日回應遭退出F4一事。（圖／翻攝自朱孝天微博）





男團「F4」 近期攜手五月天阿信、天王周杰倫推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，巡演也將於近日在上海登場，不過成員之一的朱孝天先前疑似因屢次在直播中說溜嘴，而遭到除名，對此，朱孝天今（8）日正式回應此事。

F4今年7月在五月天大巨蛋演唱會合體，瞬間掀起歌迷回憶殺，但在最新公布的巡迴演出中，朱孝天卻慘遭除名，對此，他稍早發布影片表示，自己與相信音樂並沒有任何合約，僅是以「談論意向」為主，先前他正式拒絕對方提出的3個要求，相信音樂就單方面切斷所有聯繫，自己也是事後才得知「被退出」。

朱孝天強調，F4並不存在「誰必須綑綁誰才能演出」的問題，不需要透過合約綁定，並理解其他3位團員的選擇，即便自己未能參與這次巡演，他也祝福團員演出順利，「我也希望等到哪一天，我們4個人的意向能夠一致的時候，我們就能真正給大家一場青春的售後服務。希望大家還是期待吧，因為我也挺期待的。」

不過，朱孝天最後直接點名公司高層，喊話對方若是不喜歡他或覺得他不適任可以有話直說，而不是用抹黑、潑髒水的方式，更直言：「妳的目的既然已經達成，希望妳好好把這次的演出、演唱會做好，那我就回到自己該做的事，麻煩妳高抬貴手一下吧。」



