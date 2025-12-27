朱孝天酸F3、阿信恐闖禍！陸律師揭最慘後果：不排除被行政拘留
朱孝天酸F3、阿信恐闖禍！陸律師揭最慘後果：不排除被行政拘留
藝人朱孝天被排除F4活動後，數度在網上放消息暗酸F3、五月天阿信以及爆料黑幕，引起兩岸關注。即便他已於25日發聲明道歉，風波恐怕未平息，大陸律師劉凱指出，朱孝天若指控不實，最慘可能會被行政拘留。
北京市中聞律師事務所娛樂法律師劉凱，26日在微博公開評論此風波。他說朱孝天先前在網路公開指控的內容，涵蓋勾結黃牛、逃稅、假唱等；儘管事後發布澄清聲明，提及因個人情緒失控，導致言論不當，引發不必要揣測，並向公眾致歉，在法律的角度並沒有因此免責，更多僅屬於風險緩釋及責任減輕的考量因素。
劉凱說明，假設朱孝天爆料的內容最終被認定為不實，他可能面臨民事責任風險，權益受損方可依法主張名譽權或商譽權侵權，要求朱孝天承擔停止侵害、刪除或更正相關內容、公開賠禮道歉，並請求賠償經濟損失及精神損害撫慰金等民事責任。
若是不實資訊被判定是散佈謠言、擾亂資訊，朱孝天可能被視為觸犯《治安管理處罰法》規定，可能面臨警告或罰款；情節嚴重者，亦不排除遭行政拘留的可能。
劉凱進一步指出，在極端情況下，朱孝天的言論若存在捏造事實、向不特定多數人散布，並造成嚴重社會影響或重大損害後果，可能觸及《刑法》中的誹謗罪，須承擔相應刑事責任。
而被朱孝天點名的大陸大型售票平台大麥，先前對外證實，已經取證完網路上不實的信息，並保留採取一切法律措施、追究造謠方法律責任的權利。朱孝天25日態度放軟，坦言：「我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論」，相關言論後續引發不必要的揣測，客觀上占用公共資源，在此致歉。而先前提到「國台辦」的相關發言，朱孝天說「與事實情況並不相符」，特此作出澄清。
★未經判決確定，應推定為無罪。
更多中時新聞網報導
阿妹台東跨年 揪玖壹壹眾星獻聲音彩蛋
116學年起 四技二專統測改選考
經典賽》花卷東高雙星入列 山本再等等
其他人也在看
朱孝天致歉後阿信首發聲 「願拚F4合體」明年計畫曝光
朱孝天昨(25日)晚間聖誕節發聲，承認先前因網暴情緒失控，說出不少「失妥當的言論」，對此誠摯表示歉意。一小時後五月天主唱阿信接力發文，但曬出自拍影片，打卡旗下潮牌和iPhone合作的廣告看板，表情有點無奈可愛，引來粉絲留言。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
朱孝天失控「微博竟漲粉1萬」！商業報價超驚人 狂被酸：黑紅也是紅
昔日F4成員朱孝天遭排除在合體演唱會名單外後，連日透過直播與社群拋出大量內幕說法，不只點名開嗆其他3名團員，火力更一路延燒至相信音樂，甚至波及五月天主唱阿信，相關發言引爆爭議。眼見輿論失控，朱孝天最終公開道歉，坦言自己情緒失衡、言語不當，但風波並未就此止血。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
話都是朱孝天在講！開撕F3「悶聲發大財」 爆黑幕拒再合體：演不出那種感覺了
F4成員言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天的合體獨缺朱孝天，他近日連環開砲。以「朱孝天」3字以及大頭貼留言截圖，今（25）日登上微博熱搜，留言直指在他被網暴的時候，F3選擇悶聲發大財，又爆料自己明明因病唱歌容易走音，不過，公開的影片卻是正常，要「大家可以琢磨一下」，掀起假唱爭議。對此，相關截圖是否本人所寫，朱孝天尚未回應；對於爆料內容，相信音樂也未有回應。太報 ・ 1 天前 ・ 3
朱孝天形象毀滅！媒體人嘆「早知如此何必當初」：你到底贏了什麼？
F4合體風波持續延燒，朱孝天遭排除後一連串直播、爆料與爭議言論引發輿論反彈，對此資深媒體人狄志為直言「早知如此，何必當初」，認為朱孝天原本仍有被理解的空間，卻因情緒失控的公開操作，親手將自己推向更難堪的局面，最終既沒換回舞台，也失去信任與位置。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
朱孝天疑批F3「悶聲發大財」 親揭隱疾暗諷大巨蛋假唱
昔日天團F4今年雖於上海合體開唱，卻因「四缺一」獨缺朱孝天引發熱議。近日風波持續擴大，朱孝天在個人粉絲群組中火力全開，不僅嘲諷昔日戰友言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」，更直言彼此已經產生芥蒂，未來不可能再見面，「演不出那種感覺了」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 12
黃妃自爆身價非凡！擒下3座金曲歌后羨慕死他了
【緯來新聞網】「金曲歌后」黃妃今晚（26日）與陳怡婷、郭忠祐在TICC舉辦寶吉祥《歌之饗宴》系列演唱緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
朱孝天急認錯「為失言道歉」內幕 2原因恐觸「中國容忍底線」
F4成員言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天的合體獨缺朱孝天，他近日連環開砲，25日其留言截圖登上微博熱搜，內容提及他被網暴的時候，F3選擇悶聲發大財，又爆料自己明明因病唱歌容易走音，不過，公開的影片卻是正常，掀起假唱爭議，甚至爆料賣黃牛票以及配合國台辦調查等言論，火力全開後卻突在深夜道歉，認自己的暴走行為是真的，還承認因為自己情緒失控，所言與事實有出入，此前提及“國台辦”的相關言論，與實際情況並不相符。太報 ・ 1 天前 ・ 22
術後才返台辦見面會！楊丞琳突吐「有天離開演藝圈」 真實心聲全說了
女星楊丞琳近年事業重心多在中國發展，日前她睽違多年舉辦台灣粉絲見面會，其中她除了分享8月接受手術的心境轉變之外，還提到有動過「離開演藝圈」的念頭，瞬間掀起網友的討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
朱孝天拒合體F4惹議！5566王少偉也是 2大男團今昔結局差超多
藝人朱孝天昨（25日）晚發出道歉聲明，為近期情緒失控的不妥言論，向五月天阿信、F4其他成員以及相信音樂致歉，也讓「F4合體」事件暫時告一段落。事實上，本土天團5566過去也曾發生團員不合，導致復出演唱會喊卡等傳聞，一度讓當事人王少偉飽受爭議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文畏罪還是失足？警界看法也兩極 退休刑警曝1詭異關鍵：後者機率高
張文犯下恐攻案至今已過一周，但由於本人死亡，加上破解平板進度受阻，如今動機依舊成謎，對於張文的墜樓身亡，警界看法也呈現兩極化，就有退休資深刑警點出1關鍵，直言實在不太可能是畏罪。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9
朱孝天宣傳片「驚人報價」被挖！為失言道歉 陶晶瑩給忠告：冷靜一下
男團F4合體風波不斷，其中成員朱孝天被排除在外後，連續多次開直播喊冤，還不惜爆出諸多黑幕，事件鬧得沸沸揚揚，但昨（25日）迎來反轉，朱孝天在社群中發布道歉聲明，引發大眾譁然，如今又有中國媒體挖出他影片的報價。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
朱孝天才道歉！五月天阿信受傷忙翻 遭爆下一步：合體F3
F4合體話題不斷，缺席巡演的朱孝天數度透過網路嗆聲，沒想到昨晚態度丕變，改口發聲致歉。而五月天阿信加入「F✦FOREVER恆星之城」上海站演出，近來網傳下一站將至成都開唱，相關報批文件被外流，赫然發現阿信也在名單中，將以行動繼續支持言承旭、周渝民以及吳建豪的演出。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
朱孝天「娶中國妻」失言連環爆！猛料截圖瘋傳急改口
娛樂中心／李汶臻報導近期有關朱孝天「被退出F4」的爭議持續延燒，日前多張他在VIP粉絲群組中開撕三位前成員以及工作團隊的截圖流出，相關畫面在中國社群平台瘋傳並衝上熱搜。消息延燒短短一天，朱孝天25日晚間突然發布聲明，緊急為失言風波「止血」。隨後有關他過往的失言黑歷史也再度被掀出，其中他過去自嘲「皇帝投胎」、「有那麼多女生伺候我」的言論，再度引發熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 2
今年暖冬？粉專舉霸王寒流打臉 跨年後有波強烈冷空氣
今天（26日）大陸冷氣團發威，清晨最低溫在新北石碇10.1度，其他地區也只有10至13度，各地寒冷。氣象粉專表示，許多民眾前幾天還在問「冬天是不是不見了？」對此小編直言，話別講得太早，並舉2016年1月霸王寒流為例，當時在寒流來襲之前，是10年來數一數二熱的12月；此外，從目前最新的預報資料來看，跨年後可能真的有一波強烈冷空氣報到。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天道歉前遭陸方斥「造謠已取證」 緊急認錯：言論失當
藝人朱孝天被排除F4活動後，在網路上狂爆黑料，其中疑似點名陸大型售票平台大麥與黃牛掛鉤，逼得大麥對網路謠言取證，不排除追究法律責任。隔幾個小時，朱孝天25日晚間坦承因情緒失控而發表不當的言論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宏國新總統是誰？獲川普力挺又被視為「親台派」
宏都拉斯總統選舉結果正式出爐，由被川普稱為「美國唯一願意合作對象」的保守派候選人阿斯夫拉獲勝。他在競選期間，曾表態支持與台灣重新建交。他究竟有何來歷與政見？德國之聲 ・ 1 天前 ・ 10
朱孝天髮夾彎有關鍵？情緒暴走「早被取證」 網酸：道歉有用的話要警察幹嘛
男星朱孝天昨（25日）日深夜緊急發文道歉，坦承因情緒失控，在私下溝通中發表了「有失妥當的言論」，更澄清「國台辦」的相關言論，與實際情況不相符。突如其來的道歉恐怕並非偶然，因為他在粉絲群組中質疑中國大型售票平台大麥與黃牛掛鉤，大麥已火速強硬回應。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 5
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 103