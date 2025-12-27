朱孝天酸F3、阿信恐闖禍！陸律師揭最慘後果：不排除被行政拘留

朱孝天失言除了影響自身的演藝事業，還可能面臨官司問題。（張祐銘攝）

藝人朱孝天被排除F4活動後，數度在網上放消息暗酸F3、五月天阿信以及爆料黑幕，引起兩岸關注。即便他已於25日發聲明道歉，風波恐怕未平息，大陸律師劉凱指出，朱孝天若指控不實，最慘可能會被行政拘留。

北京市中聞律師事務所娛樂法律師劉凱，26日在微博公開評論此風波。他說朱孝天先前在網路公開指控的內容，涵蓋勾結黃牛、逃稅、假唱等；儘管事後發布澄清聲明，提及因個人情緒失控，導致言論不當，引發不必要揣測，並向公眾致歉，在法律的角度並沒有因此免責，更多僅屬於風險緩釋及責任減輕的考量因素。

朱孝天曾暗嗆吳建豪、周渝民、言承旭、五月天阿信。（相信音樂提供）

劉凱說明，假設朱孝天爆料的內容最終被認定為不實，他可能面臨民事責任風險，權益受損方可依法主張名譽權或商譽權侵權，要求朱孝天承擔停止侵害、刪除或更正相關內容、公開賠禮道歉，並請求賠償經濟損失及精神損害撫慰金等民事責任。

若是不實資訊被判定是散佈謠言、擾亂資訊，朱孝天可能被視為觸犯《治安管理處罰法》規定，可能面臨警告或罰款；情節嚴重者，亦不排除遭行政拘留的可能。

劉凱進一步指出，在極端情況下，朱孝天的言論若存在捏造事實、向不特定多數人散布，並造成嚴重社會影響或重大損害後果，可能觸及《刑法》中的誹謗罪，須承擔相應刑事責任。

而被朱孝天點名的大陸大型售票平台大麥，先前對外證實，已經取證完網路上不實的信息，並保留採取一切法律措施、追究造謠方法律責任的權利。朱孝天25日態度放軟，坦言：「我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論」，相關言論後續引發不必要的揣測，客觀上占用公共資源，在此致歉。而先前提到「國台辦」的相關發言，朱孝天說「與事實情況並不相符」，特此作出澄清。

