朱孝天開戰突道歉！阿信力挺F3再合體不忍了 「下一步動向」曝光

記者蔡維歆／綜合報導

阿信日前上海演唱會重摔。（圖／翻攝自臉書）

「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。事件才延燒一天，昨25日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。近來網路則流傳F3下一站將前往成都開唱，相關報批文件也被外流，赫然發現阿信也在名單中，將繼續以行動支持F3的演出。

朱孝天「被退出」F4後發聲明反擊，成為話題爭議焦點（圖／翻攝自IG @kenchu9）

男團F4言承旭、吳建豪、周渝民近日於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還與相信音樂高層撕破臉，負面爭議纏身。朱孝天深夜發布道歉聲明，指出F4合體以來持續遭受網路暴力，其精神承受巨大壓力，認了「情緒失控」。

如今朱孝天與F3形同撕破臉，合體機會變得渺茫，阿信先前曾表示，不忍心讓言承旭等3人獨自承受壓力，也不忍心四面台空著一個角落，更擔心粉絲等待20年期待落空，因此用盡夾縫中的時間與能力，回應F3的熱情邀請。如今阿信再度力挺F3將參與成都場巡演，而阿信接下來也將隨五月天在台中洲際棒球場舉辦6場演出，最終場明年1月4日結束，接著成都場為1月9日到11日，行程滿檔。

