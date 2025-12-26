朱孝天開戰F3、阿信翻車！陸律師曝「最慘下場」：嚴重恐行政拘留
朱孝天開戰F3、阿信翻車！陸律師曝「最慘下場」：嚴重恐行政拘留
娛樂中心／朱祖儀報導
前F4成員朱孝天近來因為和團隊撕破臉，頻頻在粉絲群組開嗆五月天阿信和相信音樂，不僅影射假唱，更點名中國售票平台「大麥」與黃牛有不當關係，引發軒然大波。事後他緊急道歉，聲稱因為遭惡意攻擊才會情緒失控，但北京有律師指稱，朱孝天舉報內容若不實，情節嚴重恐遭行政拘留。
朱孝天近來頻頻在粉絲群組開嗆五月天阿信和相信音樂，截圖在網路上瘋傳。其中一段看到他指稱，相信音樂選擇的售票平台「大麥」和黃牛有掛鉤，還稱自己已去國台辦配合調查。大麥25日晚間緊急回應，「大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為。」
朱孝天則在25日晚間發聲明道歉，稱近來因為F4合體，自己持續遭受網路暴力侵擾，精神承受巨大壓力，導致身心俱疲，「我因情緒失控，在與他人私信溝通中，發表了有失妥當的言論」，也強調提到國台辦的相關言論，與實際情況不相符。
據《現代快報》報導，北京市中聞律師事務所律師劉凱表示，如果朱孝天指控內容涉及勾結黃牛炒票、逃稅、假唱等，還在網路平台傳播這些指控內容，客觀上可能影響相關企業或個人的名譽權及商譽權，即使做出澄清和道歉，在法律上也沒有免責效果。
劉凱表示，若朱孝天的指控最終被認定為不實，可能先面臨民事責任，受影響者可依法要求他停止侵害、刪除或更正內容，還要賠償經濟損失、精神損害賠償金等。再者還有行政責任，若不實資訊被認定是散布謠言、擾亂公共秩序，根據《治安管理處罰法》規定，有可能面臨警告、罰款，情節嚴重者還有行政拘留可能。
劉凱指出，在極端情況下，如果存在捏造事實﹑向不特定多數人傳播，且造成嚴重社會影響或重大損害後果者，還可能觸犯《中華人民共和國刑法》的誹謗罪，恐有相對應的刑事責任。
更多三立新聞網報導
迷你裙遮不住！廟會辣妹熱舞「白色底褲全露出」 21秒片瘋傳
85萬訂閱YouTuber突刪光影片！曝「告別原因」：大家可以退訂我了
男友床上讚「不愧是專業的」！前AV女優崩潰：聽到很受傷
沒吹冷氣「電費變更貴」！他怒揪1吃電怪獸 台電認證：沒用也耗電
其他人也在看
朱孝天失言連環爆仍狂吸1萬粉！天價報價曝光「黑紅也是紅」
F4演唱會名單曝光後，成員朱孝天未被納入，引發外界關注。他隨後連日透過直播與社群平台發聲，拋出所謂「內幕說法」，不僅點名開嗆其他3名團員，言論火力更一路延燒至相信音樂，甚至波及五月天主唱阿信，引爆輿論爭議。眼見風波擴大，朱孝天最終公開道歉，但事件並未因此平息。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
朱孝天開戰突道歉！阿信力挺F3再合體不忍了 「下一步動向」曝光
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。事件才延燒一天，昨25日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。近來網路則流傳F3下一站將前往成都開唱，相關報批文件也被外流，赫然發現阿信也在名單中，將繼續以行動支持F3的演出。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
朱孝天失言釀大禍！深夜急認錯道歉原因曝光 恐觸「中共容忍底線」
男團F4成員言承旭、周渝民（仔仔）、吳建豪，與新加入的五月天主唱阿信，日前於上海舉行「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，另一邊今近日朱孝天卻惹出群組踢爆，捲入一連串爭議後，於12月25日深夜突然發布道歉聲明，坦承自己情緒失衡下發表不當言論，向公眾致歉。突如其來的「急踩煞車」式道歉，引發外界關注其真正導火線，隨著更多細節曝光，而他突然喊道歉的「2點關鍵原因」也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
雪霸武陵四秀降雪！桃山、新達山屋變銀白世界 積雪4公分
冷氣團報到，雪霸國家公園武陵四秀線今日迎來降雪，桃山山屋與新達山屋清晨呈現銀白景色。雪霸處提醒登山民眾，步道溼滑、低溫嚴寒，出發前須備齊雪地裝備並審慎評估自身經驗。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
10年付出一場空！三六九山莊改建恐無望 建築師嘆：心血成泡影
攀登雪山、聖稜線的登山客，「三六九山莊」（369山莊）是重要住宿點，自開始改建至今，山友們關注369山莊重建進度。參與改建的建築師、資深山友的吳夏雄在臉書發文指出，過去廠商提出降低標準等不合理要求，如今又提履約調解「顯然已無繼續施工之誠意」若無法繼續完工，從72歲忙到82歲的心血將成泡影。而針對369山莊何時完工？國家公園署也表示，2026年有難度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
麗寶跨年卡司陣容完整揭曉 ARKis、HUR＋、王識賢多組歌手陪你迎2026
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】「2026 包你發麗寶跨年演唱會」卡司陣容堅強，橫跨金曲、樂團與新生代偶像互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
擠一顆痘竟半臉癱瘓！醫警告「死亡三角區」最危險
生活中心／張予柔報導許多人面對臉上冒出來的痘痘，往往忍不住動手擠掉，卻忽略其中潛藏的風險。美國近日就出現一起令人震驚的案例，一名在TikTok擁有不少追蹤者的女網紅，因為擠破了1處的痘痘，意外引發嚴重感染，不僅臉部劇烈腫脹，甚至一度出現半邊臉癱瘓的症狀，最終緊急住院治療。她事後親自拍片分享自身經歷，警告網友「擠痘痘真的不是小事」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
兩萬內精品托特包推薦8款：Coach、Tory Burch通勤族必收，Michael Kors老花包值得投資
如果你正在找一款能裝、好搭、又有氣勢的包款，這幾年不少品牌重新詮釋托特包輪廓，將大容量結合俐落線條與細節設計，讓通勤、日常甚至假日出遊都能一包搞定。從挺版結構托特、柔軟皮革大包，到帶點復古的老花款式，不只實用度高，也悄悄替造型加分。這次整理8款兩萬內就能入手的精品托特包，不追求浮誇標誌，而是用設計與比例撐起整體質感，日常背也很有型。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 1
從72歲忙到82歲 雪山三六九山莊廠商不幹了 建築師嘆：10年換來一場空
時常攀登雪山、聖稜線的山友們，對於「三六九山莊」絕對不陌生，是與玉山排雲山莊、奇萊天池山莊齊名的高山山莊。三六九山莊數年前宣布改建，原定明年9月底完工，如今卻出現變數，廠商提出履約調解，導致無限期延後，參與改建工程的建築師，同時也是資深山友的吳夏雄在臉書發文感嘆，10年來的付出換來了一場空。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
于朦朧不肯配合飯局！被天娛辱罵是「賠錢貨」 社群全面炸鍋！
于朦朧離世後，圍繞其演藝生涯的舊聞與內幕再度被翻出。其中，與前經紀公司天娛傳媒的合作關係，以及他過去在業界的處境，引發網友高度關注與討論。于朦朧生前隸屬天娛傳媒期間，曾多次被外界形容為「資源受限」、「發展受阻」。近日網路再度流傳說法，指于朦朧曾因拒絕不當飯局與所謂「潛規則」，而遭公司內部貶抑為「賠錢貨」，相關指控迅速在社群平台發酵。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
人死了才翻盤！新竹男2婚妻為遺產驗DNA…揭「超綠真相」婚生子非親生
新竹一名張姓男子過世後，原以為塵埃落定，沒想到身後卻掀起一場「親子大翻車」的八點檔劇情。張男現任妻子赫然發現，丈夫與前妻李女婚姻存續期間所生的一名男童，表面上是依法推定的「婚生子」，實際上卻可能根本不是張男的親骨肉，內幕曝光後，整起遺產繼承瞬間變調。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
被問若家人遇害？廢死執行長竟喊：我不知道
[NOWnews今日新聞]27歲的嫌犯張文，19日傍晚先後於台北車站與中山商圈，投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀隨機攻擊無辜路人，而後墜樓身亡，整起事件共計4死11傷，震驚社會。事件發生後，廢死聯盟臉書被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
2026要賺錢提前卡位！這6檔暴增9.6萬人 下半年受益人創高
今年以來，國人投資ETF呈二刀流，上半年有主動式ETF冒出頭，下半年換海外主題式ETF扛起半邊天，海外主題式ETF與主動式分庭抗禮，反映2025年投資氣氛熱絡，在AI大趨勢帶旺下，包括像電力、國防軍工、日本商社、數位支付等，儘管是以非科技類型，但產業趨勢卻契合AI產業化商機、部分利基市場更供不應求、產能短缺越顯嚴重，加上像電力、國防、金融等利基產業，受惠川普政府今年來在「核能復興」、「創世紀計劃」及「穩定幣」等眾政策支持下，預料2026年相關商機將更蓬勃發展，值得投資人持續關注。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 9
宏都拉斯變天與台再建交？王定宇回應了
即時中心／徐子為、黃彥翔報導宏都拉斯總統大選結果終於出爐，全國選舉委員會（CNE）公告阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得大選，他過去曾表態，稱過去宏都拉斯與台灣有邦交時「比現在好一百倍」，也承諾當選後將與台灣復交。對此，綠委王定宇今（26）日表示，與宏國恢復邦交不用急，要先觀察該國的政策走向，以及阿斯夫拉當選後，在台美宏的三角關係下，所做出的外交、區域安全政策。此外，他也示警，中國常會「挖東牆、補西牆」，要注意中國會對我其他邦交國挖角，以平衡宏國的態勢逆轉。民視 ・ 1 天前 ・ 10
洗頭小妹變超大咖歌后！過去洗一顆頭才賺20塊 如今喊價20萬
寶吉祥集團於12月26、27日，在台北國際會議中心舉辦《歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會》，由三屆金曲獎「最佳台語女歌手」得主黃妃領軍，攜手「療癒歌姬」陳怡婷與「陽光男聲」郭忠祐同台演出，三人以紮實唱功與情感層次，重新詮釋多首橫跨世代的經典金曲，為現場歌迷帶來一場深刻動人的音樂饗宴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
aespa Winter爆熱戀柾國！「現身慘遭無視」紅毯0尖叫聲 近況曝光
女團aespa成員Winter與防彈少年團成員田柾國，日前傳出熱戀，兩人手臂上相似圖騰的狗狗刺青，被認為疑似情侶款，SM娛樂僅以「沒有立場」回應，被部分粉絲解讀為默認戀情。昨（25日）aespa 出席《2025 SBS 歌謠大戰》，Winter 更被發現疑似遭遇「差別待遇」，一出場尖叫聲全無。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
國民黨禮讓高虹安 學者點破「藍白合作」的「如意算盤」
國民黨副主席兼祕書長李乾龍昨（26日）指出，2026新竹市長選舉確定禮讓現任市長高虹安，國民黨不推派候選人。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳解析背後4大原因，包括一、已知勢不可為；二、以禮讓作為藍白談判的籌碼；三、掛勾2026新北、宜蘭縣市長人選向民眾黨討人情；四、藉機穩住局面，讓黨主席鄭麗文不受挑戰。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 26
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 4 小時前 ・ 3
數字會說話！中國進口軍事物資逾半是俄製引擎 專家解讀：現實很殘酷
[Newtalk新聞] 臉書帳號「王臻明的軍事頻道」今（27）日發文指出，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下研究計畫「ChinaPower」近日發布文章，分析中國與俄羅斯的軍事合作深度。報告指出，自 2017 年至 2024 年間，中國進口的軍事物資中，超過半數為俄製航空引擎，包括殲-10、殲-11、殲-15、轟-6及運-20等多款主力軍機皆仰賴俄國動力系統。為降低依賴，中國正加速推進國產引擎的研發與換裝，例如為殲-20 換裝 WS-15 引擎，並為殲-35 配備 WS-13E 引擎，惟現階段仍需持續採購俄製引擎以維持現有機隊運作。在中國大內宣宣稱使用國產引擎的時刻，數據等同洩露事實可能有所差距，令專家大嘆「現實殘酷」。 根據 CSIS 報告中的統計數據，中國近年進口的軍事物資中，俄羅斯引擎佔比過半，顯見中國在軍用航空動力領域對俄羅斯的長期依賴。報告詳細列出，中國殲-10、殲-11、殲-15 戰機，乃至轟-6 轟炸機與大型運輸機運 -20，均使用俄製引擎。此外，第五代戰機殲-20在量產初期亦配備俄羅斯 AL-31FN/FM 型引擎，殲-35 戰機則使用 RD-93 引擎。中國亦新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 3
朱孝天逆轉道歉了！才開酸F3、阿信「悶聲發財」 認遭網暴「情緒失控」：我會謹言慎行
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導由於昔日天團F4兩度合體「五月天」開唱，又隨著言承旭、周渝民、吳建豪與阿信、周杰倫合作推出新歌〈恆星不忘ForeverForeve...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話