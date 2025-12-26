朱孝天開戰F3、阿信翻車！陸律師曝「最慘下場」：嚴重恐行政拘留

娛樂中心／朱祖儀報導

前F4成員朱孝天近來因為和團隊撕破臉，頻頻在粉絲群組開嗆五月天阿信和相信音樂，不僅影射假唱，更點名中國售票平台「大麥」與黃牛有不當關係，引發軒然大波。事後他緊急道歉，聲稱因為遭惡意攻擊才會情緒失控，但北京有律師指稱，朱孝天舉報內容若不實，情節嚴重恐遭行政拘留。

朱孝天近來頻頻在粉絲群組開嗆五月天阿信和相信音樂，截圖在網路上瘋傳。其中一段看到他指稱，相信音樂選擇的售票平台「大麥」和黃牛有掛鉤，還稱自己已去國台辦配合調查。大麥25日晚間緊急回應，「大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為。」

朱孝天則在25日晚間發聲明道歉，稱近來因為F4合體，自己持續遭受網路暴力侵擾，精神承受巨大壓力，導致身心俱疲，「我因情緒失控，在與他人私信溝通中，發表了有失妥當的言論」，也強調提到國台辦的相關言論，與實際情況不相符。

朱孝天為自己的言論道歉。（圖／朱孝天IG）

據《現代快報》報導，北京市中聞律師事務所律師劉凱表示，如果朱孝天指控內容涉及勾結黃牛炒票、逃稅、假唱等，還在網路平台傳播這些指控內容，客觀上可能影響相關企業或個人的名譽權及商譽權，即使做出澄清和道歉，在法律上也沒有免責效果。

劉凱表示，若朱孝天的指控最終被認定為不實，可能先面臨民事責任，受影響者可依法要求他停止侵害、刪除或更正內容，還要賠償經濟損失、精神損害賠償金等。再者還有行政責任，若不實資訊被認定是散布謠言、擾亂公共秩序，根據《治安管理處罰法》規定，有可能面臨警告、罰款，情節嚴重者還有行政拘留可能。

劉凱指出，在極端情況下，如果存在捏造事實﹑向不特定多數人傳播，且造成嚴重社會影響或重大損害後果者，還可能觸犯《中華人民共和國刑法》的誹謗罪，恐有相對應的刑事責任。

