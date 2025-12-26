朱孝天開戰F4突道歉！廣告小妹嘆他「會亂爆料但不講瞎話」：舞台回不去

記者趙浩雲／台北報導

近日經典男團 F4 合體風波持續延燒，成員朱孝天因未參與巡演而多次開直播喊冤、爆料幕後細節，最終於昨（25）日發表道歉聲明，承認情緒失控並為不當言論致歉。對此網紅廣告小妹也在社群平台發文評論此事，表示「朱孝天會亂爆料，但他不會講瞎話」，引發討論。

廣告小妹在貼文中先替粉絲「講一句公道話」，指出朱孝天的個性向來直率，雖然容易情緒化、說話不留餘地，但她認為對方並非憑空捏造事實，「道歉什麼的，我們也都懂，社會的鐵拳，終究還是來了。」她也坦言，這次風波後，朱孝天恐怕已難以回到原本的舞台，但人生並不只剩下一條路，「我希望他能好好的。」

F4成員言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信合體在上海舉辦演唱會。（圖／翻攝自小紅書、微博）

她同時替其餘團員緩頰，強調 F4 其他成員同樣有才華也重情義，「不該因此受牽連」，並感嘆整起事件早已脫離單純的是非對錯，「太多事情，已經不是誰對誰錯，太過執著，吃虧的是自己。」

回顧整起事件，F4成員言承旭、吳建豪、周渝民近日與五月天主唱阿信合體，在上海舉辦巡演《F✦ FOREVER恆星之城》，朱孝天未在名單中，隨後多次直播指控主辦單位與經紀方處理不當，甚至影射假唱、售票黑幕等，引發高度爭議。直到25日深夜，他才發聲明承認部分說法與事實有出入，並為佔用公共資源向外界致歉。

