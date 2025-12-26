朱孝天開撕大翻車 他點關鍵：早知如此何必當初





藝人朱孝天接連在網路上開砲掀起熱議，未料昨（25）日卻突然道歉，坦言是因為遭受網暴而情緒失控。對此，資深媒體人狄志為分享自身看法，他認為F4合體原本是一場溫柔的回憶重逢，但卻因為朱孝天遭除名後的操作，讓回憶殺變成一場難堪的風暴，更直言「早知如此，何必當初？」

狄志為坦言，其實一開始朱孝天開直播表明自己非自願退出，站在旁觀者的角度，確實能感受到他的失落與不甘，也讓人願意聽他把話說完，不過問題不在他說什麼，而是接下來怎麼做、怎麼說，「當原本可以私下溝通、理性處理的分歧，被他一一攤在公眾面前，並進一步演變成指控、爆料。」所有事情就變了調。

狄志為認為，朱孝天的行為不再是討說法，而是情緒失控的輸出，把所有人都拖進風暴裡，「情緒失控並不可恥，但公眾人物的每一句話，從來都不是只對自己負責。」隨著控訴越來越多，卻少了可以支撐的事實，導致原本站在朱孝天那一邊的人，也逐漸開始動搖，「那種『想奪回話語權』的焦躁，反而讓他的形象迅速崩塌。」

不過狄志為提到，朱孝天也不該因此被全盤否定，他只是在這次事件中用錯方法，因此更該誠實面對自己的失衡，並且用行動證明真的學到教訓，「畢竟，回憶本來是拿來懷念的，不是拿來對抗的，但千金難買早知道，早知如此，真的不必走到這一步。」

