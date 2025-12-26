朱孝天風波總整理｜F4重聚喊卡、失言指控大麥黃牛爭議時間軸一次看

【緯來新聞網】自男團F4出身的藝人朱孝天2024年底於五月天演唱會亮相引發關注後，近期再度成為輿論焦點。原訂F4合體計畫因內部溝通破裂而告終，朱孝天過去在直播中先預告會有F4新歌，且還稱「已試唱」，但後續又多次表達對F4團體時期歌曲的厭惡，要粉絲「誰愛聽去聽，反正我是不喜歡。」

朱孝天長年移居中國。（圖／朱孝天微博）

在F3宣布舉辦演唱會後，朱孝天稱自己沒有收到任何消息，更在粉絲群裡酸策畫合體的五月天主唱阿信「希望4人合體」是場面話，聽聽就好，隨後朱孝天稱檢舉售票平台大麥賣黃牛後，25日深夜又突然逆轉道歉認是自己「情緒失控」發言。《緯來新聞網》整理事件發展重點，讓讀者能一文看懂整起風波脈絡。

廣告 廣告

朱孝天今年7月和F3合體。（圖／相信音樂提供）

2025年7月，F4在五月天25周年演唱會合體引發關注

2025年7月朱孝天作為F4成員受邀參與五月天演唱會，和其他3成員言承旭、周渝民、吳建豪合唱成名曲〈流星雨〉，引發話題，外界對於完整重聚抱持高度期待。



五月天演唱會F4合體後，復出計畫內部傳出意見分歧

在五月天演唱會合體後，朱孝天多次透過媒體與社群暗示F4合體難以落實，指稱計畫在溝通上遭遇困難。部分團隊成員則對外表示合體仍在規劃中，雙方說法不一，引起粉絲疑慮。



2025年11月，相信音樂證實F4巡演計畫改為3人

朱孝天在演唱會結束後，便在直播中透露「已經錄了2首新歌」，並提到公司希望他們能將重心放在團體合作上。他的言論被外界認為過早曝光機密內容，引起內部擔憂與不滿，導致整體規劃出現不小震盪。相信音樂證實巡演和專輯計畫將由F3剩下3人完成。

朱孝天指售票平台大麥和黃牛勾結。（圖／微博）

2025年12月：粉絲群組發言外流，朱孝天質疑大陸售票平台大麥

朱孝天頻繁於粉絲群組發言，部分內容被截圖後在網路擴散。其中一段提及他認為「大麥與黃牛有掛勾關係」，引發中國網友關注。大麥作為中國主要票務平台，迅速回應否認，表示「對黃牛零容忍」。



大麥回應：強調依法營運，保留法律追訴權利

12月25日，大麥客服單位率先表態，稱所有票價由主辦單位依市場機制訂定，平台僅提供售票服務，不涉及抬價行為。據《紅星新聞》報導，大麥方面已蒐集相關證據，強調將依法追究不實言論的法律責任。

朱孝天25日深夜道歉。（圖／朱孝天微博）

12月25日晚間：朱孝天於社群平台道歉與澄清

25日深夜，朱孝天發表聲明，承認自己在與他人私下對話中「因情緒影響發表不妥言論」，對於造成誤解與浪費公共資源表示歉意。他並澄清先前提及的政治性言論「與事實不符」，特別向社會大眾與相關單位致歉。

更多緯來新聞網報導

《企鵝人》官方預告首公開 柯林·法洛攜手克莉絲汀演出

王子從小就是暖男！做公益也想到粉絲 23年前暖舉被翻出