朱孝天首度發聲！親揭「被退出F4」內幕 點名相信音樂高層潑髒水

男團「F4」言承旭、吳建豪、周渝民近日啟動全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」，並攜手五月天阿信、周杰倫推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，然而成員朱孝天卻被排除在合體計畫之外，真實原因引發各界臆測。今（8）日朱孝天首度公開回應此事，強調與相信音樂之間並無任何合約存在，同時祝福其他3位成員演出順利。

朱孝天控相信音樂「單方面斷聯」。（圖／翻攝自朱孝天微博）

F4今年7月在五月天大巨蛋演唱會合體後動作頻頻，日前宣告正式回歸，卻傳出朱孝天因不斷洩漏合體動向而遭排除。對此，朱孝天解釋雙方一直都是以「談論意向」為主，從未簽訂正式合約；而自己先前拒絕對方提出的3項要求後，便被單方面切斷所有聯繫，甚至透過外界消息才得知自己「被退出」。

朱孝天指出，F4從來不是由合約綁定而成的團體，不存在「誰必須綑綁誰才能演出」的問題，對於3位團員的選擇也表示理解。雖然確定不會參與這次巡演，他仍祝福演出順利，「我也希望等到哪一天，我們4個人的意向能夠一致的時候，我們就能真正給大家一場青春的售後服務。希望大家還是期待吧，因為我也挺期待的。」

「F3」斷開朱孝天，選擇與周杰倫（中）、阿信（右1）合作。（圖／相信音樂提供）

最後，朱孝天直接點名相信音樂主管艾姐（謝芝芬），表示對方起初打著「集結青春回憶」的名義促成F4重聚，如今卻對他抹黑、潑髒水，心寒喊話：「妳的目的既然已經達成，希望妳好好把這次的演出、演唱會做好。那我就回到自己該做的事，麻煩妳高抬貴手一下吧。」對此，相信音樂暫無回應。

