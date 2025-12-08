朱孝天首發聲爆「被退出F4」內幕！轟相信音樂主管「潑髒水」

F4成員朱孝天8日罕見發布影片聲明，首度回應近期網路瘋傳的「因洩密退出F4演出」傳聞。他強調F4是承載一代人記憶的符號，祝福其他3位成員的選擇；還點名相信音樂的艾姐，質疑對方為何用抹黑、潑髒水的方式處理此事。

朱孝天罕見發布影片聲明，首度回應「洩密退出F4演出」傳聞。（圖／翻攝朱孝天微博）

朱孝天澄清與相信音樂從未簽署任何合約，僅處於意向洽談階段，在拒絕相信音樂要求後，對方就單方面切斷聯繫，接著就出現了所謂「洩密延期」、「忍痛割捨」等說法，他表示也是看新聞才知道自己被退出活動。

對於F4可能的合體演出告吹，朱孝天展現大度態度。他強調F4是承載一代人記憶的符號，但從來不是由合約制定的團體，成員之間不存在必須捆綁才能演出的狀況。他表示理解並祝福其他三位成員的選擇，尊重每個人對生活的決定，也希望他們這次演出順利。

周渝民（左起）、吳建豪、周杰倫、言承旭、五月天阿信合唱新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。（圖／翻攝相信音樂BinMusic YT）

談到未來，朱孝天語帶期待地說，希望等到四個人意向一致的那一天，能真正給粉絲帶來一場「青春的售後服務」。他確定不會參與此次活動，雖有遺憾但希望大家能明白事情真相。

朱孝天更在影片中直接點名相信音樂的艾姐，質疑對方為何用抹黑、潑髒水的方式處理此事。（圖／翻攝朱孝天微博）

朱孝天更在影片中直接點名相信音樂的艾姐，質疑對方為何用抹黑、潑髒水的方式處理此事，他表示如果對方不喜歡他或覺得他不適任，可以直接溝通，沒必要製造負面新聞。

朱孝天強調自己不會因此展開罵戰或道歉求復出，願意配合溝通但希望對方「高抬貴手」；最後他喊話相信音樂，既然目的已達成，就希望對方好好做演出，自己也會回歸該做的事情。

