朱孝天髮夾彎有關鍵？情緒暴走「早被取證」 網酸：道歉有用的話要警察幹嘛

朱孝天昨深夜急道歉，被網友搬出道明寺名言「道歉有用的話要警察幹嘛。」翻攝微博@韓雯雯、翻攝微博

男星朱孝天昨（25日）日深夜緊急發文道歉，坦承因情緒失控，在私下溝通中發表了「有失妥當的言論」，更澄清「國台辦」的相關言論，與實際情況不相符。突如其來的道歉恐怕並非偶然，因為他在粉絲群組中質疑中國大型售票平台大麥與黃牛掛鉤，大麥已火速強硬回應。

據中國媒體《紅星新聞》昨晚報導，「已對網路傳播的不實資訊進行取證，並保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」被解讀為正式的法律警告，似乎也讓朱孝天意識到代誌大條了，才會火速發布澄清及道歉聲明。

大麥平台昨發聲「已取證」。翻攝紅星新聞

《流星花園》中言承旭飾演的道明寺曾嗆聲「道歉有用的話要警察幹嘛。」翻攝微博

而網友也搬出《流星花園》言承旭飾演的道明寺名言，酸朱孝天說：「道歉有用的話要警察幹嘛。」這起風波仍在持續延燒。

朱孝天昨緊急發聲明澄清道歉。翻攝微博@朱孝天

朱孝天澄清聲明全文

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：

自今年九月「F4 合體」相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊與私信轟炸下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更加謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。

聲明人：朱孝天

2025 年 12 月 25 日



