朱孝天黑歷史再被挖！自封「皇帝投胎」狂言曝光 網轟太噁心

朱孝天失言風波持續延燒。翻攝kenchu9 IG

男團F4成員朱孝天，近期因與相信音樂關係決裂成為話題焦點，他不僅缺席新歌錄製與巡迴演出，更屢次在網路上失控發言，甚至脫口「F4的歌不好聽」，並對五月天主唱阿信冷嘲熱諷。有網友翻出朱孝天4年前受訪片段，他自稱「我一定是皇帝投胎，不然哪有那麼多女生這樣伺候我」，引發熱議。

朱孝天近來在網路上接連發言開砲，被外界視其行為走鐘，風波延燒多日未熄，朱孝天昨（25日）透過IG限時動態公開道歉，表示自己因情緒失控，發表了不恰當言論，對社會造成錯誤示範，深感抱歉，未來將更加謹言慎行，也盼外界尊重他與家人的隱私。

不過，近日有網友翻出他接受台灣媒體專訪的舊片段，當時談及與老婆韓雯雯的婚後生活，朱孝天語氣輕鬆分享夫妻相處日常，透露老婆洗碗洗不乾淨，自己往往會默默地再洗一遍，並自嘲：「從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我。」隨後又補充，「只有妳，我要反過來伺候妳。」

該訪談影片當年曝光，多數網友留言偏向正面，認為他真誠、不做作，且對妻子體貼。然而，隨著朱孝天近期爭議纏身，這段過往言論再度被挖出後，輿論風向明顯轉變，不少網友直言內容令人尷尬、噁心，甚至批評此說法容易引發女性不滿，再度掀起網路熱議。



