朱孝天「口無遮攔」槓上五月天經紀人！相信音樂回應了

朱孝天8日透過影片表示自己也是事後才得知被踢出F4。資料照

言承旭、周渝民、吳建豪組成的F3，將攜手五月天主唱阿信啟動全新巡演，唯一沒有合體的F4朱孝天，今（8日）突在微博發布影片，表示自己與相信音樂沒有合約、無合作關係，更點名相信音樂營運長、五月天經紀人「艾姐」，怒嗆對方「抺黑、潑髒水」，引發熱議。對此，相信音樂稍早回應了。

朱孝天在影片中表示，對於近日網路傳言深感困擾，澄清自己和相信音樂從頭到尾都沒有任何合約關係，「幾個月前，從我拒絕他們的要求後，相信音樂就單方面切斷跟我所有聯繫，接著就出現我洩密、要延期、還忍痛割捨我等新聞點，其實我跟大家一樣，也是透過新聞才知道我被退出這件事情之外」。

朱孝天透過影片直接點名相信音樂的主管艾姐。資料照

他接著話鋒一轉，點名相信音樂營運長、也是天團五月天的經紀人艾姐，「如果妳有不喜歡我，或是覺得我不適任這次的演出，妳可以直接告訴我，沒有必要用抺黑、潑髒水的方式，我不大理解你希望我做什麼，希望我跟妳展開一場罵戰，還是希望我暴跳如雷？感覺懊悔？去跟妳道歉、希望自己被納入這次演出嗎」？

朱孝天甚至提到，當初艾姐跟他提合作，是希望能集結大家年少時的回憶，「但是你現在並沒有做到嘛，如果後面有什麼需要我配合的，你可以直接來跟我溝通，也希望你高抬貴手，既然你目的已經達成了，希望你好好做演出、演唱會」，影片曝光後立即衝上微博熱搜；對此，相信音樂僅簡短表示：「不予回應。」



